    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    12 марта 2026, 14:59

    Долина поддержала отказ от слова International у группы «Иванушки»

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Лариса Долина выразила поддержку идее заменить английское слово в названии группы «Иванушки International» на русское, отметив красоту родного языка.

    Певица Лариса Долина поддержала инициативу отказаться от иностранных слов в названиях российских музыкальных групп. В интервью ТАСС она прокомментировала обсуждение возможного переименования группы «Иванушки International», заявив: «Если у нас такая богатая языковая и культурная традиция, зачем брать иностранные имена?».

    Артистка отметила, что считает русский язык одним из самых красивых в мире, а потому, по её мнению, отечественные исполнители вполне могут использовать русские имена и названия. Долина также выразила благодарность продюсеру Игорю Матвиенко за его намерение убрать из названия коллектива слово International.

    По словам Матвиенко, решение о переименовании ещё обсуждается, однако мысль о том, что группа может называться просто «Иванушки», поддержал и сам продюсер. Долина уверена, что отказ от латиницы в названиях никак не повредит популярности исполнителей.

    Ранее актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов назвал варварством использование иностранными артистами псевдонимов в России.

    После этого продюсер и народный артист России Игорь Матвиенко заявил о возможности переименования группы из-за недовольства англицизмами и российских законов. А официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что увлечение англицизмами выглядит нелепо и приводит к пренебрежению национальными героями и культурными символами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.


    12 марта 2026, 09:57
    Кадыров осудил ответные удары Ирана

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответные удары Ирана по гражданской инфраструктуре и жертвы среди мирного населения стран Персидского залива нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что США и Израиль совершили нападение на Иран в священный месяц Рамадан, спровоцировав ситуацию, в которой Иран был вынужден нанести ответные удары.

    По словам Кадырова, в ходе атаки были убиты Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, 168 школьников и множество других мирных жителей.

    Он отметил, что военный ответ по американским базам можно объяснить с точки зрения тактики, однако удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и жертвы среди мирного населения недопустимы. Кадыров подчеркнул, что в результате действий пострадали граждане Бахрейна и ОАЭ.

    Глава Чечни поддержал позицию президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана, который заявил о необходимости защиты граждан своей страны после трагических событий. Кадыров отметил, что Эмираты всегда придерживались мирной политики и не имели военных претензий к соседям.

    Он также подчеркнул важность координации между странами Персидского залива и рассказал, что ранее настоял на расширении формата будущей встречи с участием представителей ОАЭ. Кадыров считает, что народы региона должны сохранять диалог для предотвращения вражды, которую пытаются посеять внешние силы.

    Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упомянули действия США и Израиля, а также не призвали эти страны остановить атаки против Ирана.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию. Российский дипломат отметил, что документ можно трактовать как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о военном положении в стране на фоне кризиса вокруг Ирана.

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность ситуацией вокруг Ирана и необходимостью прекращения атак по гражданской инфраструктуре.

    11 марта 2026, 17:30
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран изменяет свою военную стратегию в отношении США и Израиля, сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Штаб заявил о завершении политики ответных ударов и переходе к принципу «удар за ударом», передает РИА «Новости».

    «Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», – говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    В среду Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    11 марта 2026, 14:50
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    12 марта 2026, 01:57
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России предъявила иск о конфискации имущества бизнесмена Александра Галицкого на сумму свыше 8 млрд рублей, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре.

    Ведомство считает Галицкого участником экстремистского объединения, поддерживающего вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    «Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами», – указано в иске.

    Среди активов бизнесмена – квартира и пять машино-мест в Москве, коттедж с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также земельный участок в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.

    По мнению Генпрокуратуры, наличие у Галицкого таких активов способствует развитию финансовой базы экстремистского объединения. В иске указано, что эти средства обеспечивают Галицкому и его венчурному фонду возможность продолжать экономическую деятельность, которая, учитывая их идеологию, создает угрозу национальной безопасности России.

    Ответчики также, как подчеркивается в иске, могут использовать материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его вооруженных формирований. В связи с этим Генпрокуратура требует обратить имущество Галицкого в доход государства. Также ведомство просит наложить обеспечительные меры: арестовать все движимое и недвижимое имущество бизнесмена, временно ограничить его выезд за границу, запретить открытие новых счетов и поручить Федеральной службе судебных приставов розыск имущества должника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства. Сообщается, что венчурный фонд Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений.

    12 марта 2026, 00:55
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину

    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Венчурный фонд Александра Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре России.

    Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением, передает РИА «Новости».

    В иске указывается, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным Генпрокуратуры, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Кроме того, в иске говорится, что дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, через которую осуществляется сбор средств на закупку вооружения, техники и провизии для нужд вооруженных сил Украины.

    Также утверждается, что Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине одним из ключевых направлений деятельности инвестиционного холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства.

    12 марта 2026, 10:41
    Стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории объекта Талеган-2, связанного с ядерной программой Ирана, после авиаудара зафиксированы три мощных и точных воронки, что указывает на применение особо тяжелых бункерных бомб, пишет портал TMZ.

    Объект, связанный с ядерной программой Ирана, подвергся авиаудару, сообщают TMZ. Речь идет о комплексе «Талеган 2» в Парчине, который в последние месяцы был значительно укреплен: на сооружении появилась новая бетонная оболочка, затем его засыпали грунтом. Спутниковые снимки, предоставленные Vantor, зафиксировали на крыше объекта три крупных и точных места попадания боеприпасов.

    Эксперты отмечают, что характер повреждений схож с ударом 13-тонных авиабомб GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые применялись год назад во время операции Midnight Hammer по иранским объектам Фордо и Натанз. Тогда, по данным издания, B-2 сбросили двенадцать таких бомб на Фордо и еще две – на Натанз. Официальных подтверждений применения GBU-57/B к Талеган – 2 нет: в CENTCOM отказались комментировать этот вопрос.

    По информации TMZ, Талеган – 2 был одним из наиболее защищенных подземных объектов, связанных с ядерными разработками Ирана. США и Израиль отмечали повышенные меры по укреплению подобных объектов накануне нынешнего конфликта.

    Эксперты не исключают, что могли быть использованы и другие типы боеприпасов, поскольку меньшие по размеру «противобункерные» бомбы также способны наносить серьезные разрушения при последовательном применении по одной точке. CENTCOM ранее подтверждал, что в ходе ударов по подземным объектам на территории Ирана B-2 применяли и 900-килограммовые бомбы.

    Объект Талеган – 2 связывают с производством специальных взрывчатых веществ для ядерных вооружений, однако представители Ирана регулярно отвергают подобные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Исфахан на юге Ирана произошла серия взрывов. В результате ударов США и Израиля по Исфахану погибли восемь человек. Взрывы также прогремели в иранских городах Исфахан и Шираз.

    12 марта 2026, 00:29
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе театром абсурда и «проверкой на вшивость».

    «Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия глубоко разочарована отказом Совбеза принять столь востребованную резолюцию.

    По словам Небензи, документ России не противоречил предложению Бахрейна, которое содержало требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны и было принято СБ ООН ранее, Россия при голосовании воздержалась.

    Итоги голосования он охарактеризовал как позор и театр абсурда. Постпред также подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Небензя обвинил оппонентов в «нелепой попытке оправдаться за боязнь поддержать инициативу», даже если она является взвешенной и деполитизированной.

    Он отметил, что ответственность за негативные последствия будет лежать на тех членах Совета, кто проявил недобросовестность и безответственность. Небензя не исключил сценарий, при котором Москва может снова предложить на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Затем СБ рассмотрел проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией. В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку.

    11 марта 2026, 19:02
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке средствами воздушного нападения.

    Станция расположена в Анапском районе в пяти километрах от Черноморского побережья и является начальной точкой газопровода «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    «Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция «Русская», – сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

    Минобороны России уточнило, что за атакой стоит Киев, целью было прекращение поставок газа европейским потребителям.

    В районе станции «Русская» российские военные сбили десять беспилотников, объект не получил повреждений. Также украинские военные пытались нанести удары по станции «Береговая» вблизи Туапсе, обслуживающей «Голубой поток», однако атаки были предотвращены.

    Всего за последние две недели силовые структуры отразили 12 нападений на объекты «Газпрома» на юге России.

    На прошлой неделе Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    11 марта 2026, 21:11
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 20:15
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    12 марта 2026, 10:23
    Долина изменила взгляд на жизнь после истории с квартирой

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина призналась, что пережитый стресс из-за мошенничества с недвижимостью сделал ее взрослее и повлиял на творчество.

    По словам Долиной, пережитые события нашли отражение в свежих композициях, передает ТАСС.

    Лариса Долина отметила, что новые песни, которые появились за это время, связаны с тем, что она стала немного взрослее и, «пережив непростую жизненную ситуацию, по-другому начала смотреть на многие вещи».

    Певица уточнила, что большинство треков создавалось именно в период разбирательств. По ее мнению, благодаря этому работы получились качественными и трогательными. Артистка выразила надежду, что зрители полюбят эти произведения.

    Одна из композиций под названием «Последнее прощай» уже представлена публике. Долина подчеркнула, что песня завоевала сердца нескольких миллионов слушателей и может занять первое место в хит-параде «Золотого граммофона».

    Ранее Лариса Долина выпустила песню «Последнее прощай» после истории с продажей недвижимости. Также Долина рассказала об успешном обустройстве на новом месте жительства после выселения из московской квартиры.


    12 марта 2026, 08:26
    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры

    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость углеводородов резко выросла на фоне сообщений о нападении на грузовые суда в акватории ближневосточного государства и приостановке работы местных портов.

    Майские фьючерсы на марку Brent подскочили до 100,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Котировки сорта WTI также показали уверенный рост, достигнув отметки 94,91 доллара. Рынки остро реагируют на обострение геополитической обстановки.

    Резкий скачок котировок спровоцировала информация о временном закрытии нефтяных терминалов Ирака. Это решение власти приняли после нападения на два танкера вблизи порта Басра. Инвесторы опасаются серьезных перебоев в поставках сырья.

    Для стабилизации ситуации члены Международного энергетического агентства договорились высвободить 400 млн баррелей из резервов. Однако аналитики сомневаются в долгосрочной эффективности экстренных мер поддержки рынка.

    «Раскрытие МЭА данных о запасах нефти может быть лишь временным решением», – считает стратег Moomoo ANZ Тина Тенг. По ее мнению, остановка добычи на Ближнем Востоке грозит дефицитом предложения.

    Напряженность в регионе сохраняется из-за обмена ударами между Ираном, Израилем и США. Судоходство через Ормузский пролив, где проходит 20% мировой нефти, значительно сократилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа нефтяных портов Ирака приостановилась после серии атак на танкеры.

    Ранее сообщалось, что цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель.

    11 марта 2026, 17:46
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    @ t.me/findchild

    Tекст: Ольга Иванова

    В Звенигороде поисковые службы нашли тело мальчика на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала под лед.

    Тело одного из троих пропавших детей было найдено в 800 метрах от места, где они предположительно ушли под лед в подмосковном Звенигороде, передает ТАСС. Представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила: «В ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении троих детей в городе Звенигороде и проводимых поисковых мероприятий обнаружено тело одного из мальчиков в воде, около 800 метров от места, где предположительно дети провалились под лед».

    Напомним, что поиски детей велись с 7 марта после их исчезновения у водоема в Звенигороде. Ранее представители МЧС подтвердили информацию об обнаружении тела одного из детей.

    Напомним, спасатели обследовали свыше 19,4 км акватории Москвы-реки в районе поисков пропавших детей. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков в подмосковном Звенигороде.


    12 марта 2026, 10:01
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых западных партнеров Киева
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования, это может стоить ему прекращения поддержки, пишут американские СМИ.

    Разочарование Зеленского в помощи перерастает в открытое недовольство, пишет Politico.

    Бывший советник Зеленского на условиях анонимности отметил, что такое поведение становится контрпродуктивным для дипломатических отношений.

    «Это разочарование является движущей силой более жесткой риторики. Это цикл, который становится саморазрушительным», – заявил собеседник издания.

    Особое раздражение украинского руководства вызывает позиция венгерского премьера Виктора Орбана, блокирующего кредит ЕС на 90 млрд евро. Брюссель даже сделал замечание Киеву за завуалированные угрозы в адрес венгерского премьера, которые могут сыграть на руку Будапешту.

    Зеленский также стал менее сдержан в высказываниях о президенте США Дональде Трампе, называя его подход к урегулированию конфликта несправедливым. В Киеве считают, что Вашингтон должен оказывать большее давление на Москву, а не требовать уступок от Украины.

    Напомним, Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж в отношении Будапешта. Ранее украинский лидер публично оскорбил главу венгерского правительства во время выступления в Мюнхене. Немецкий политолог Александр Рар объяснял эту агрессию Зеленского злостью на Дональда Трампа.

    12 марта 2026, 12:04
    Стало известно о самоубийстве пострадавшего в теракте в «Крокусе»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Журналист Дмитрий Сараев, пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле», покончил с собой, сообщили СМИ.

    Как пишет Mash, имя погибшего подтвердили родственники и семьи других пострадавших, которые также организовали сбор средств для его близких. Отмечается, что Сараев был тяжело ранен, когда в концертном зале началась стрельба, и долгое время после этого страдал от последствий травм, передает Lenta.ru.

    Сараев получил серьезное ранение позвоночника, и, как отмечают близкие, его постоянно мучили боли, не проходившие даже после курса лечения. Помимо физических страданий, у журналиста наблюдались нарушения сна и серьезные проблемы с психическим состоянием. Он пришел на концерт группы «Пикник» в тот трагический вечер 22 марта 2024 года и оказался в числе тех, кто получил тяжелые ранения.

    О суициде журналиста рассказал адвокат Даниэль Готье, подчеркнув, что не менее 100 человек, пострадавших от теракта, до сих пор проходят реабилитацию у психологов. По словам юриста, многим свидетелям трагедии требуется профессиональная помощь из-за пережитого ужаса, пишет ТАСС.

    Психолог, выступавшая на судебном заседании, сообщила, что у большинства потерпевших диагностировано тревожно-депрессивное расстройство. Однако, несмотря на это, по закону такое состояние не считается вредом здоровью, что вызывает вопросы относительно дальнейшей поддержки пострадавших.

    Напомним, нападение на «Крокус» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

    В четверг четыре исполнителя теракта в концертном зале «Крокус сити холл» были приговорены к пожизненному сроку, вину всех обвиняемых суд признал в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что приговор обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск в Московской области планируется вынести в четверг, 12 марта. Обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» доставили в суд для оглашения приговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для четырех непосредственных исполнителей теракта.

    11 марта 2026, 21:52
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    Удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал с заявлениями Белого дома о перспективах мирного процесса, отмечает РИА «Новости». В МИД России подчеркнули: «Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию наступил переломный момент, а достижение мира вполне реально».

    Дипломаты считают, что атака была попыткой сорвать переговоры и спровоцировать эскалацию на фронте. МИД возложил ответственность за удар на «западных кураторов Киева», отметив, что подобные действия невозможны без их прямой поддержки.

    Москва потребовала от ООН дать объективную оценку произошедшему, предупредив, что отсутствие реакции будет расценено как одобрение действий Владимира Зеленского.

    Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф выразил уверенность, что процесс урегулирования на Украине движется вперёд, и США сохраняют оптимизм относительно окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    Комментарии (15)
