ЦБ раскрыл назначение единой базы банковских карт

ФСБ заявила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева

Tекст: Ольга Иванова

В ФСБ отметили: «В вербовке Л. Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын – гражданин Польши Корба Любош, 1998 года рождения, проживающий в Катовице». Силовики уточнили, что именно через родственника удалось установить контакт с будущим исполнителем, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в ФСБ сообщили, что Виктор Васин, который участвовал в подготовке покушения, арендовал квартиру в Москве для конспиративного проживания Любомира Корбы на период подготовки покушения. Также Васин обеспечил Корбу проездными билетами для передвижения на общественном транспорте.

Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

ФСБ также раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Васин размещал резюме на разных площадках и искал работу последние восемь лет. У Васина также имеется задолженность более 831 тыс. рублей, которую взыскивают в принудительном порядке.

Неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве шестого февраля. Генерал получил три огнестрельных ранения.

Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева.