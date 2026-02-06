WSJ: США снимут ограничения на гумпомощь КНДР

Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.5 комментариев
WSJ сообщила о снятии США ограничений на помощь КНДР через ООН
США планируют снять ограничения на поставку гуманитарной помощи для КНДР по линии ООН, что разблокирует международную поддержку для Пхеньяна, пишут западные СМИ.
США больше не будут блокировать предоставление гуманитарной помощи КНДР в рамках ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal. Источники газеты пояснили, что Вашингтон снимет ограничения со всех исключений из санкционного режима в отношении Пхеньяна, что позволит возобновить международные поставки помощи в страну. Выделение любой гуманитарной поддержки КНДР требует отдельного разрешения комитета ООН по санкциям.
Южнокорейский чиновник в беседе с изданием высказал мнение, что шаг США может быть воспринят как жест доброй воли и способствовать возобновлению диалога с Пхеньяном. Однако американский чиновник подчеркнул, что в Вашингтоне не считают это жестом доброй воли, а снятие ограничений связано с завершением проверки механизмов предоставления гуманитарной помощи, из-за которой поставки были фактически заблокированы.
По данным Национального комитета по КНДР из США, обработка запросов на помощь была приостановлена с июля 2025 года. В комитете считают, что такая пауза стала упущением для развития отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. Они также отметили, что российские гуманитарные организации все чаще берут на себя роль поставщиков помощи, ранее традиционно выполнявшуюся американскими группами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список восемь граждан КНДР и два северокорейских учреждения.
КНДР ответила на эти санкции запуском баллистической ракеты в Японское море. Вооруженные силы США в Южной Корее заявили, что запущенные КНДР ракеты не представляли угрозы американским силам в регионе.