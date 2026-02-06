WSJ: США снимут ограничения на гумпомощь КНДР

WSJ сообщила о снятии США ограничений на помощь КНДР через ООН

Tекст: Тимур Шайдуллин

США больше не будут блокировать предоставление гуманитарной помощи КНДР в рамках ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal. Источники газеты пояснили, что Вашингтон снимет ограничения со всех исключений из санкционного режима в отношении Пхеньяна, что позволит возобновить международные поставки помощи в страну. Выделение любой гуманитарной поддержки КНДР требует отдельного разрешения комитета ООН по санкциям.

Южнокорейский чиновник в беседе с изданием высказал мнение, что шаг США может быть воспринят как жест доброй воли и способствовать возобновлению диалога с Пхеньяном. Однако американский чиновник подчеркнул, что в Вашингтоне не считают это жестом доброй воли, а снятие ограничений связано с завершением проверки механизмов предоставления гуманитарной помощи, из-за которой поставки были фактически заблокированы.

По данным Национального комитета по КНДР из США, обработка запросов на помощь была приостановлена с июля 2025 года. В комитете считают, что такая пауза стала упущением для развития отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. Они также отметили, что российские гуманитарные организации все чаще берут на себя роль поставщиков помощи, ранее традиционно выполнявшуюся американскими группами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список восемь граждан КНДР и два северокорейских учреждения.

КНДР ответила на эти санкции запуском баллистической ракеты в Японское море. Вооруженные силы США в Южной Корее заявили, что запущенные КНДР ракеты не представляли угрозы американским силам в регионе.