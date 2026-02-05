Tекст: Дмитрий Зубарев

Орбан осудил использование венгров как «пушечного мяса» на Украине после сообщений о смерти гражданина Венгрии при принудительной мобилизации, пишет РИА «Новости». В публикации на своей странице в соцсети X Орбан напомнил о гибели «еще одного венгра» в ходе мобилизации. По его словам, эта трагедия недопустима.

«Наши люди не могут быть использованы в качестве пушечного мяса», – заявил Орбан в соцсети X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия ввела санкции против организаторов мобилизации на Украине.

МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Украину нецивилизованной.