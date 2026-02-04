Песков назвал конфронтационную политику модным трендом для Брюсселя

Tекст: Елизавета Шишкова

Конфронтационная политика стала весьма модной в Брюсселе, заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов и комментируя инициативу главы евродипломатии Каи Каллас по новой политике безопасности в Арктике, сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, власти России вряд ли смогут приветствовать подобный курс, поскольку он не даст позитивных результатов. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия выступает за сотрудничество в этом регионе.

Песков также отметил, что Россия – арктическое государство, в отличие от большинства стран Евросоюза, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Это наш регион – мы являемся арктическим государством, в отличие от подавляющего большинства стран Евросоюза». При этом пресс-секретарь президента обратил внимание на готовность Москвы к международному взаимодействию в Арктике.

По словам Пескова, Москва открыта для диалога и будет отстаивать свои интересы в Арктике, используя весь арсенал международного права. Он добавил, что если ЕС имеет в виду реальное международное сотрудничество, то такой подход можно приветствовать. Однако если новая политика подразумевает конфронтацию, то это не приведет к положительным результатам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США предлагают включить вопросы безопасности в Арктике в число главных задач НАТО.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит осваивать Арктику вне зависимости от климатических изменений.

Глава канадского правительства Марк Карни призвал усилить защиту в Арктике от России на фоне обсуждений статуса Гренландии.