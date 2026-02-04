В «белый список» включили ВТБ, «Самокат» и СДЭК

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в обновленный «белый список» доступных при ограничениях мобильного интернета ресурсов вошли такие сервисы, как службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат», банки ВТБ и ПСБ, сети быстрого питания «Бургер Кинг», магазины «Мегамаркет» и «Детский мир».

В ведомстве пояснили, что в перечень включают ресурсы, которые считаются наиболее значимыми и востребованными среди россиян.

В свежей волне расширения список пополнился сервисами ФНС для налогоплательщиков, государственной информационной системой ЖКХ, региональными порталами, а также сайтами правительств субъектов России. Помимо этого, обеспечен доступ к онлайн-кассам «Эвотор», мобильному приложению «Инспектор» для проверки бизнеса, компании «Росагролизинг», перевозчику «Гранд Сервис Экспресс» и операторам электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур».

Среди новых медийных платформ в «белом списке» теперь значатся медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ», «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», а также дистрибьютор телеканалов «Витрина ТВ». В Минцифры подчеркнули: «Список доступных в периоды отключения мобильного интернета цифровых платформ формируется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность».

Ранее власти России подготовили перечень цифровых платформ, которые будут доступны пользователям даже при отключениях интернета по вопросам безопасности. Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что список российских сервисов, доступных при ограничениях мобильной сети, будет обновляться еженедельно.