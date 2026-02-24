Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.6 комментариев
Глава минобороны Украины Федоров озвучил новую стратегию Киева
Обновленный план украинского руководства предполагает защиту инфраструктуры, остановку наступления российских войск и нанесение ущерба экономике России, заявил министр обороны страны Михаил Федоров.
Приоритетом украинские власти называют защиту инфраструктуры, а именно закрытие неба над территорией страны, передает «Комсомольская правда».
Для этого Киев планирует укрепить системы противовоздушной обороны и наладить перехват беспилотников. Также заявлено о намерениях остановить продвижение российских сил на земле, в море и киберпространстве.
Третьей целью плана Федоров указал нанесение России экономического урона.
До этого Федоров заявил о намерении Франции передать Киеву истребители Mirage 2000. Военный эксперт Алексей Анпилогов называл инициативу Запада по созданию «воздушного щита» для Украины технически нереализуемой.