Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.
Семья экс-генерала ВСУ заработала 360 млн долларов в год на CatCasino в России
Семья бывшего сотрудника Генштаба ВСУ Усмана Уразова владеет сетью нелегальных онлайн-казино CatCasino, сообщили СМИ.
Как пишут «Известия», руководит этим бизнесом его дочь Оксана Уразова, имеющая украинское гражданство. Под брендом CatAffs работают не только CatCasino, но и связанные с ним проекты Gama, Daddy, Kent, R7, Kometa и Arkada.
По оценке СМИ, чистая прибыль всех проектов семьи Уразовых достигает примерно 1 млн долларов в день, а годовой доход превышает 360 млн долларов. Основная часть этой прибыли формируется за счет игроков из России и стран СНГ.
Издание также отмечает, что для пополнения счетов в CatCasino пользователи активно используют теневые платежные сервисы, включая Piastrix.
В минувшую среду Госдума приняла закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам для борьбы с игроманией.
Ранее в Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, который обяжет букмекеров и тотализаторы информировать клиентов о рисках азартных игр и возможностях инвестирования средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино.