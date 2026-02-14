Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Аэропорт Шереметьево перешел на согласованный прием и отправку рейсов из-за введенных временных ограничений на воздушное пространство.
В аэропорту Шереметьево были внесены коррективы в режим временных ограничений на использование воздушного пространства, передает РИА «Новости».
Согласно заявлению Росавиации, воздушная гавань принимала и отправляла рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
В ведомстве подчеркнули, что подобные ограничения вводятся для предотвращения возможных рисков и обеспечения безопасности всех участников авиаперевозок.
В то же время ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Внуково и Калуги. Росавиация подтвердила, что данные меры также были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов, однако теперь воздушное сообщение в этих аэропортах восстановлено в полном объеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в московском аэропорту приостановили вылет и прием самолетов на неопределенный срок из-за мер безопасности. В аэропорту «Грабцево» в Калуге также приостановили взлеты и посадки по соображениям безопасности. В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полеты.