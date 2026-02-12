Захарова назвала покушение на генерала Алексеева попыткой сорвать переговоры

Tекст: Дарья Григоренко

Во время брифинга Захарова подчеркнула: «Этот теракт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации с целью срыва переговорного процесса». Она также отметила, что, по мнению Москвы, власти в Киеве готовы пойти на любые шаги, лишь бы помешать достижению справедливого мира, передает РИА «Новости».

Таким образом, Захарова связала произошедшее с линией Киева на эскалацию и нежелание идти на компромиссные решения.

Ранее СК сообщил, что обвиняемый в попытке убийства генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева Любомир Корба в ходе следственных действий дал признательные показания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве совершили покушение на Алексеева. Спустя сутки после операции генерал пришел в сознание. По данным ФСБ, для исполнения заказа украинские спецслужбы привлекли пенсионеров.