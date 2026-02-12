Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».3 комментария
Захарова назвала покушение на генерала Алексеева попыткой сорвать переговоры
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтверждает стремление киевских властей к провокациям с целью саботажа переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во время брифинга Захарова подчеркнула: «Этот теракт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации с целью срыва переговорного процесса». Она также отметила, что, по мнению Москвы, власти в Киеве готовы пойти на любые шаги, лишь бы помешать достижению справедливого мира, передает РИА «Новости».
Таким образом, Захарова связала произошедшее с линией Киева на эскалацию и нежелание идти на компромиссные решения.
Ранее СК сообщил, что обвиняемый в попытке убийства генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева Любомир Корба в ходе следственных действий дал признательные показания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве совершили покушение на Алексеева. Спустя сутки после операции генерал пришел в сознание. По данным ФСБ, для исполнения заказа украинские спецслужбы привлекли пенсионеров.