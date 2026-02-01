Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.14 комментариев
Порчу памятника павшим в годы войны героям Нальчика объяснили непогодой
Облицовка мемориала защитникам Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны, частично разрушилась из-за перепадов температуры и атмосферного воздействия, сообщили в Telegram-канале местной администрации городского образования Нальчик.
Там пояснили, что специалисты администрации Нальчика после зимы по всем памятникам города составляют ведомость объема работ для приведения соответствие памятников героям Великой Отечественной войны.
«Первичный осмотр Памятника нальчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, показал, что частичное разрушение облицовки произошло в результате циклического расширения и сжатия материалов, которое привело к образованию трещин и разрушению защитных слоёв», – сказано в сообщении.
Там пояснили, что по данному памятнику готовится локально-сметный расчет, а при наступлении благоприятных погодных условий будут проведены реставрационные работы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2025 году самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за непрезентабельного вида «просто камня», которым оказался мемориальный камень землякам – участникам Великой Отечественной войны. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с выставкой в Олонецком национальном музее. Минюст предложил ужесточить ответственность за осквернение воинских захоронений.