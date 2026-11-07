Отпевание Федосеевой-Шукшиной назначили на 11 ноября

Отпевание и похороны актрисы Федосеевой-Шукшиной назначили на 11 ноября

Tекст: Мария Иванова

Церемония начнется в 11:00, после чего артистку похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы, сообщил Союз кинематографистов России.

Актриса скончалась в ночь на 7 ноября на 89-м году жизни после продолжительной болезни. В организации отметили, что для многих поколений зрителей она стала образом женской доброты, стойкости и способности любить вопреки обстоятельствам.

В творческой биографии Лидии Федосеевой-Шукшиной более 100 ролей в кино. Среди ее самых известных работ – картины «Печки-лавочки», «Странные люди», «Калина красная», «Вам и не снилось», «12 стульев» и «Виват, гардемарины!».

Главным делом своей жизни артистка считала сохранение памяти о муже, писателе и режиссере Василии Шукшине, отметили в Союзе кинематографистов.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Окончив ВГИК в 1964 году, она начала свой путь в кинематографе еще студенткой: дебютировала в ленте «Два капитана» в 1955-м, а в 1959 году впервые сыграла главную роль в «Сверстницах».

Широкую известность актрисе принесли роли в картинах ее супруга Василия Шукшина – «Печки-лавочки» и «Калина красная». После смерти мужа в 1974 году она взяла двойную фамилию и продолжила воплощать на экране образы искренних русских женщин в фильмах других режиссеров.

С 1974 по 1993 год актриса служила в Театре-студии киноактера, а с 2005 по 2014 год возглавляла Всероссийский кинофестиваль «Виват, кино России!».

Заслуги Федосеевой-Шукшиной отмечены званием народной артистки РСФСР, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими государственными и зарубежными наградами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в семье артистки сообщили о смерти из-за сердечной недостаточности.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и коллеги выразили соболезнования в связи с ее кончиной.