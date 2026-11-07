Федерация хоккея Белоруссии осудила недопуск сборной на чемпионат мира

ФХБ не согласилась с недопуском сборной Белоруссии на чемпионат мира по хоккею

Tекст: Мария Иванова

«ФХБ не согласна с новым решением Совета. До чемпионата мира в Германии, который начнется в мае 2027 года, остается достаточно времени, чтобы проработать все организационные вопросы», – говорится в сообщении организации, которое передает РИА «Новости».

В федерации подчеркнули намерение отстаивать интересы белорусского хоккея. В ближайшее время организация определит конкретные правовые шаги, включая возможное обращение в Спортивный арбитражный суд.

Заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал решение IIHF абсолютно незаконным и политизированным. По его словам, оно нарушает все международные нормы и разрушает спортивную составляющую. Парламентарий добавил, что Запад ведет гибридную войну против Белоруссии и России, пытаясь делать мелкие гадости из-за невозможности победить другими путями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея постановила не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году.

Между тем организация сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.