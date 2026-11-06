Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Российские танцевальные дуэты заявлены на турнир в Польше
Два российских танцевальных дуэта заявлены на турнир «Челленджер» в Польше
Два российских танцевальных дуэта внесены в заявку для участия в турнире серии «Челленджер» по фигурному катанию в Польше.
Предполагается, что в Варшаве на лед выйдут Анна Коломенская и Артем Фролов, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев.
Соревнования в Польше пройдут с 25 по 29 ноября. С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов и тренеров до международных соревнований в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции.
В начале октября Аделия Петросян и Анна Фролова завоевали медали на турнире серии «Челленджер» в Батуми. В сентябре Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в США.