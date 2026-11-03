Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат

Postimees: В Эстонии мужчину оштрафовали на 160 евро за антифашистский плакат

Tекст: Тимур Шайдуллин

Советский плакат за авторством художника Алексея Кокорекина появился в августе на стене частного дома в эстонской деревне Вяэна-Йыэсуу. Изображение было хорошо видно с улицы и вызвало замешательство среди местных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

Изначально правоохранительные органы возбудили дело по статье о разжигании розни, однако спустя два месяца переквалифицировали его в нарушение общественного порядка. Мужчина осознал свою ошибку и раскаялся в содеянном.

Сам антифашистский плакат был передан полиции и подлежит уничтожению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эстонский суд отменил штраф местному жителю за ношение шорт с надписью Russia.

До этого суд оштрафовал пожилого жителя Кохтла-Ярве на тысячу евро за публикацию видео с георгиевской лентой.

Ранее эстонские пограничники изъяли аналогичные символы у граждан США и Германии при досмотре личных вещей на въезде в страну.