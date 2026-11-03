Песков оценил готовность Германии отказаться от ЧМ по хоккею из-за России

Песков допустил перенос ЧМ по хоккею из Германии из-за участия россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

«Значит, если федерация захочет, она проведет это в другой стране. Стран-то много», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что Кремль не может реагировать на такие заявления из Берлина.

В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям с сезона-2026/27.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

В тот же день Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея.