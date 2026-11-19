Эксперт: Европа пока не стала самостоятельным полюсом многополярного мира

Политолог Мартынов: Фобии Европы расходятся с логикой нового миропорядка

Tекст: Олег Исайченко

«Трехсторонняя встреча стала своеобразным пунктиром к контуру будущей архитектуры международной политики. Гегемонистский миропорядок окончательно канул в Лету. Ему на смену приходит многополярная система, залогом стабильности которой станет взаимодействие великих держав», – сказал Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Примечательно, что в качестве отдельного полюса не просматривается ЕС. «Европа «запуталась» в бесконечных фобиях и попытках навязать другим собственные идеалы и идеологемы. Подобному поведению в будущем нет места», – пояснил собеседник. Он добавил, что новый миропорядок выстраивается не на противостоянии. Центральным в грядущую «эпоху сотрудничества» будет желание прийти к компромиссам по тем или иным вопросам. «Конечно, между Россией, США и Китаем было и остается немало противоречий. Они будут возникать и дальше, но главное, что показали сегодня лидеры, – это готовность к обсуждению и пониманию самых разных проблем», – говорит эксперт.

«В этой связи можно с уверенностью отметить, что за столом в Шэньчжэне собрались лидеры ответственных держав, от решений которых зависит судьба всей планеты. Неслучайно Владимир Путин подчеркивает важность такого трехстороннего диалога. Наш президент всегда последовательно выступал за справедливое реформирование системы международных отношений, и теперь мы видим, что в этом с ним соглашаются и КНР с США», – заключил Мартынов.

Напомним, в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС завершились трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и США. Встреча проходила в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина, она продолжалась около полутора часов. Открывая мероприятие, руководитель Поднебесной призвал Москву, Пекин и Вашингтон «подать пример» остальному миру, сотрудничая в решении международных проблем.

Он уточнил, что человечество живет в «глобальной деревне», где «судьбы всех людей взаимосвязаны», а у трех государств имеется особая ответственность перед планетой. С этим согласился и Владимир Путин. Он также напомнил, что именно Россия, Китай и США стояли у истоков создания ООН. На этом фоне президент подчеркнул важность сохранения и укрепления системы международного права.

В свою очередь Дональд Трамп подчеркнул исторический характер встречи. Выразив надежду, что лидерам удастся создать «лучшее будущее», глава Белого дома предложил обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений. Еще одной сферой сотрудничества американский лидер назвал поиск способов защиты от «вышедших из-под контроля» глобальных организаций. Таковым он назвал, в частности, Международный уголовный суд (МУС).

По итогам встречи была принята совместная декларация. В документе стороны выразили готовность способствовать реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы. Кроме того, страны намереваются увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран.

Главы государств также подчеркнули значимость соблюдения принципа иммунитета официальных лиц, согласившись, что МУС и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять полномочиями. При этом Россия, Китай и США подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей. На этом фоне стороны договорились о диалоге по снижению рисков в этой сфере.