Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Из-за разлива нефти в Британии закрыли 18 пляжей
В британском графстве Кент закрыли 18 пляжей из-за разлива нефти
Власти британского графства Кент закрыли 18 пляжей после обнаружения фрагментов нефтепродуктов на побережье.
Следы загрязнения зафиксировали вдоль береговой линии на востоке графства Кент, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun. Специалисты предполагают, что фрагменты нефтепродуктов оказались на берегу в результате крупного разлива нефти неподалеку.
Подходы к зонам отдыха временно перекрыли, а местным жителям посоветовали избегать прогулок в районе загрязнения.
В настоящее время британские власти проводят расследование для установления точного источника разлива нефти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти эмирата Шарджа закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.
В сентябре Роспотребнадзор выдал разрешения на открытие 115 пляжей в Анапе после устранения последствий разлива нефтепродуктов.
Летом в Аравийском море произошел разлив топлива с терпящего бедствие судна.