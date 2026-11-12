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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    12 ноября 2026, 17:15 • Новости дня

    Из-за разлива нефти в Британии закрыли 18 пляжей

    В британском графстве Кент закрыли 18 пляжей из-за разлива нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти британского графства Кент закрыли 18 пляжей после обнаружения фрагментов нефтепродуктов на побережье.

    Следы загрязнения зафиксировали вдоль береговой линии на востоке графства Кент, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun. Специалисты предполагают, что фрагменты нефтепродуктов оказались на берегу в результате крупного разлива нефти неподалеку.

    Подходы к зонам отдыха временно перекрыли, а местным жителям посоветовали избегать прогулок в районе загрязнения.

    В настоящее время британские власти проводят расследование для установления точного источника разлива нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти эмирата Шарджа закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    В сентябре Роспотребнадзор выдал разрешения на открытие 115 пляжей в Анапе после устранения последствий разлива нефтепродуктов.

    Летом в Аравийском море произошел разлив топлива с терпящего бедствие судна.

    11 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии

    Variety: Индийский мультфильм «Рамаяна» стал лидером проката в Британии

    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии
    @ Nina Prommer/ZUMA/REUTERS

    Анимационная картина «Рамаяна: Рождение легенды» (Ramayana: Rise of a Legend) стала первым индийским фильмом, дебютировавшим на вершине кассового рейтинга Великобритании и Ирландии. За стартовый уикенд лента собрала 2,1 млн фунтов стерлингов, или около 2,8 млн долларов.

    Индийский мультфильм опередил другие новинки проката, пишет Variety. Второе место заняла картина «Дикая лошадь номер девять» (Wild Horse Nine) со сборами 1,9 млн долларов. Третьей стала лента «Годзилла минус ноль» (Godzilla Minus Zero), заработавшая 1,8 млн долларов.

    Ранее высшим достижением индийского кино на рынке Великобритании и Ирландии была вторая строчка. Ее занимали «RRR» режиссера Раджамули в 2022 году, «Патхан» и «Джаван» с Шахрух Ханом в 2023-м, а также «Дхурандхар: Месть» с Ранвиром Сингхом в текущем году.

    В основу «Рамаяны: Рождения легенды» лег древнеиндийский эпос. Его главный герой, принц Рама, вынужден покинуть родину, а его жена Сита следует за ним. Когда царь Равана похищает Ситу, Рама вступает в борьбу за ее освобождение. Приключенческий сюжет раскрывает темы любви, долга и верности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник актер Владимир Вдовиченков заявил о возможности замены киноактеров искусственным интеллектом в будущем. В воскресенье заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин рассказал о заимствовании Голливудом опыта советских кинематографистов при создании фильмов о космосе. В пятницу канадский исполнитель Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, установил новый рекорд по кассовым сборам среди мужчин в рамках одного гастрольного тура.

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    9 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Минэнерго Саудовской Аравии: Нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магистральный нефтепровод Восток – Запад в районе саудовского города Медина подвергся атаке, возгорание ликвидировано, сообщил источник в министерстве энергетики королевства.

    В результате атаки на трубопровод в районе Медины возникло ограниченное возгорание, которое устранили аварийные бригады, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Инцидент обошелся без жертв и не повлиял на работу магистрали. Специалисты приняли необходимые меры для обеспечения безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    В сентябре Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием магистрального нефтепровода после ударов беспилотников.

    В том же месяце МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтепровод запущенных из Ирака беспилотников.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    9 ноября 2026, 22:53 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 91 доллара

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже отметки в 91 доллар, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение, передает РИА «Новости».

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 7,07% относительно предыдущего закрытия – до 91,42 доллара за баррель, при этом цена впервые с 1 сентября опускалась ниже 91 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI теряли 5,69%, опускаясь до уровня 85,68 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть продемонстрировали падение на 5%, стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 93 долларов.

    Стоимость Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления США об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

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    9 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Герцогиня Сассекская отказалась выступать в Европарламенте после ареста отца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган отказалась выступать в Европарламенте после задержания ее отца в США по обвинению в хранении детской порнографии, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, герцог и герцогиня Сассекские должны были выступить в Европарламенте с совместной речью, посвященной безопасности детей в соцсетях, 10 ноября.

    Как говорится в материале, Меган «прямо сейчас не чувствует себя достаточно сильной в эмоциональном плане, чтобы выступать на публике». Предполагается, что она будет присутствовать на мероприятии, однако речь произнесет исключительно принц Гарри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу отец Меган Маркл Томас Маркл-старший предстал перед федеральным судом.

    В пятницу сотрудники ФБР задержали отца герцогини Сассекской в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Директор ФБР Кэш Патель подтвердил арест Томаса Маркла-старшего на территории США.

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    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% – до 86,67 доллара за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 доллара за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    10 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Жители Британии начали скупать воду и консервы после призыва властей

    В Британии продажи консервов выросли на 37% после призыва готовиться к кризису

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продажи товаров первой необходимости в Британии резко выросли после того, как правительство рекомендовало гражданам сделать запасы на случай конфликта или масштабного кризиса.

    Жители Британии начали массово закупать бутилированную воду, дезинфицирующие средства и консервы на фоне призыва властей запасаться продуктами первой необходимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследовательскую компанию Worldpanel by Numerator.

    «Начиная с 22 октября продажи товаров первой необходимости резко выросли после запуска правительственной информационно-просветительской кампании Be Ready», – говорится в исследовании.

    За десять дней с момента начала акции продажи санитайзеров увеличились на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на бутилированную воду поднялся на 67%, а на консервы – на 37%.

    Число людей, ежедневно покупающих мясные консервы, возросло на 43% и достигло 400 тыс. человек. В целом продажи товаров первой необходимости на территории Соединенного Королевства увеличились на 10%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник британское руководство сделало серию громких заявлений о вероятной войне с Россией.

    В прошлом месяце жители Британии массово раскупили радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне.

    В августе власти Соединенного Королевства форсировали разработку плана гражданской обороны на случай начала вооруженного конфликта.

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    10 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    Британская полиция задержала американского военного за шпионаж в пользу России

    Tекст: Вера Басилая

    В Лондоне задержан 41-летний военнослужащий армии США по подозрению в сборе секретной информации и сотрудничестве с российской разведкой, сообщил Скотленд-Ярд.

    Британская полиция сообщила о задержании американского военного за якобы сотрудничество с разведкой России, передает РИА «Новости».

    «Был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 1 и 3 закона о национальной безопасности 2023 года (сбор секретной информации и сотрудничество с иностранной разведкой – прим. ВЗГЛЯД). Обвинения касаются России», – говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

    Отмечается, что 41-летний мужчина был задержан в рамках совместного расследования с министерством обороны США и ФБР. В заявлении подчеркивается, что обвинения являются «серьезными». На данный момент задержанный находится в полицейском участке в Лондоне.

    Глава ФБР Кэш Патель отметил, что дело «вызывает крайнюю обеспокоенность у Соединенных Штатов и их союзников».

    Глава Командования контрразведки Армии США Шон Стинчон заявил, что задержанный «высокопоставленный» военный имел доступ к конфиденциальной информации.

    Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности двух украинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

    В прошлом месяце правоохранители задержали служащего военно-морского флота Великобритании Тедди Янга за планы передать иностранному государству секретные сведения.

    В апреле бывшую сотрудницу командования специальных операций ВС США задержали по подозрению в передаче секретных данных представителю СМИ.

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    10 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Казахстан захотел возобновить экспорт нефти в Германию по «Дружбе»

    Минэнерго Казахстана захотело возобновить экспорт нефти в ФРГ по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика рассчитывает возобновить экспорт нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» из-за коммерческой привлекательности этого маршрута.

    Астана считает маршрут поставок нефти через территорию России выгодным и необходимым для поддержания работы инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Я этот запрос отправлял, ответа пока нет. Надежда у нас всегда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут. Для нас он очень коммерчески привлекателен, более того, он соответствует, скажем так, техническим требованиям эксплуатации трубопровода Атырау – Самара. То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально», – заявил Аккенженов.

    Министр пояснил, что сохранение минимальных объемов прокачки особенно актуально в зимний период из-за отсутствия печей подогрева на дистанции трубопровода от Казахстана до России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

    Ранее Астана восстановила прокачку нефти по магистрали Атырау – Самара.

    Также экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок остановили из-за сложностей при транзите.

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    10 ноября 2026, 06:19 • Новости дня
    Китай сократил импорт нефти на 15%

    Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев

    Объем импорта сырой нефти Китаем за первые десять месяцев текущего года сократился на 15,1%, до 399,9 млн тонн, сообщило главное таможенное управление КНР.

    В стоимостном выражении этот показатель вырос на 4,5%, до 256,57 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В октябре Китай импортировал 41,94 млн тонн нефти на общую сумму около 34,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении.

    В сентябре ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил о достижении рекордной отметки в 23% доли российской нефти в общем объеме импорта Китая.

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    11 ноября 2026, 01:53 • Новости дня
    Минюст США обвинил граждан Ирана и Ирака в подготовке атаки на базу в Британии

    Минюст США предъявил обвинения по делу о подготовке атаки на базу Фэйрфорд

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям, связанным с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана, в подготовке почти 20 терактов, включая заговор на британской военной базе ВВС Фэйрфорд, сообщило ведомство.

    Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение из восьми пунктов за правонарушения, связанные с терроризмом. Обвинения выдвинуты обладателю гражданств Ирака и Ирана Мохаммаду аль-Саади, а также иранцу Мохсену Мохаджери и иракцу Мохаммаду Али аль-Хассани, передает РИА «Новости».

    По данным американского минюста, все трое связаны с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Их обвиняют почти в 20 нападениях и попытках нападений в Европе и США, а также в террористическом заговоре на британской базе ВВС Фэйрфорд, где располагаются американские военные.

    Сообщение минюста сопровождается несколькими фотографиями, на которых, по заявлению американских властей, видны обвиняемые во время подготовки и осуществления серии терактов. По шести пунктам обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы, еще по двум пунктам – пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    В прошлом месяце британская полиция повторно задержала двух подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэйрфорд по подозрению в работе на иностранную разведку.

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    10 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    NYT: США получили более 12 млрд долларов от экспорта ресурсов Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство США за первые девять месяцев года аккумулировало на специальном счете в Нью-Йорке более 12 млрд долларов доходов от экспорта природных ресурсов Венесуэлы, пишет газета The New York Times (NYT).

    Соединенные Штаты получили более 12 млрд долларов доходов от продажи венесуэльской нефти за первые девять месяцев текущего года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет международной аудиторской компании KPMG.

    Созданный Минфином США специальный счет для активов Венесуэлы первоначально находился в Катаре, однако в конце января его перевели в нью-йоркский Citibank. В общей сложности за отчетный период на него поступило 12,26 млрд долларов, при этом подавляющую часть суммы составили доходы от продажи сырой нефти. Около 61% всех поступлений обеспечили международные трейдеры Trafigura и Vitol, получившие эксклюзивные права на реализацию венесуэльского сырья.

    Правом решающего голоса при одобрении любых финансовых транзакций обладают американские чиновники из Госдепартамента и Минфина, а окончательное решение о выдаче средств полностью зависит от Вашингтона. Порядка 11,7 млрд долларов вернули в Венесуэлу для поддержки курса национальной валюты по заявкам Центробанка, а 130 млн долларов пошли на оплату внешнего долга. По состоянию на 30 сентября баланс счета составлял около 170 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

    В понедельник газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром о передаче Вашингтону доли в нефтяной компании.

    На прошлой неделе заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами для установления контроля над нефтяными запасами страны.

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    10 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.

    Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

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    10 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Британия выделила 121 млн долларов на слежку за судами в Северной Атлантике

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард заявил о решении инвестировать 121 млн долларов в создание системы подводного наблюдения для противодействия российскому флоту в Северной Атлантике.

    Власти страны намерены сдерживать угрозу, которую якобы представляет Россия для подводной инфраструктуры региона, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Британии. «Мы подписываем рамочное соглашение с базирующейся в Саутгемптоне компанией Ocean Infinity Solutions, которое открывает возможности для первоначальных инвестиций в размере 121 млн долларов», – заявил Поллард.

    По его словам, это позволит уже в следующем году ввести в эксплуатацию систему Atlantic Net. Она станет первым элементом программы Atlantic Bastion по созданию многоуровневой сети обнаружения российских подводных лодок и судов.

    В нее войдут беспилотные аппараты, акустические датчики, искусственный интеллект, военные корабли, субмарины и авиация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник норвежская компания представила беспилотный корабль для поиска российских подводных лодок в Арктике.

    В прошлом месяце британские субмарины признали неспособными конкурировать с Россией в арктическом регионе.

    В сентябре Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок в Шотландии.

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    10 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад» вновь подвергся атаке

    Атака вызвала пожар на ключевом нефтепроводе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии, имеющий ключевое значение для экспорта нефти, подвергся новой атаке в районе Медины, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Удар вызвал «ограниченный пожар», который удалось потушить, передает Al Jazeera со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA). «Сообщений о травмах или погибших не поступало, работа трубопровода не пострадала», – сообщил чиновник министерства.

    Кто стоит за атакой, не уточняется, однако инцидент произошел на фоне активизации боевых действий между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Нефтепровод длиной 1,2 тыс. км, позволяющий обходить Ормузский пролив, имеет критическое значение на фоне ограничений в регионе из-за конфликта вокруг Ирана.

    Во вторник представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении баллистической и крылатой ракет, выпущенных хуситами по Эр-Рияду, а также еще одной ракеты, летевшей на юг страны. По данным AFP, в столице были слышны взрывы, жителей призвали укрыться из-за воздушной угрозы.

    В ответ коалиция нанесла авиаудары по газовому объекту и зданию нефтяной компании в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами. Накануне мятежники заявили об атаке на деловой район Эр-Рияда, где в результате падения обломков получило повреждения здание компании Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила две выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду ракеты. В прошлом месяце правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии. В сентябре МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод «Восток – Запад».

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    10 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Британского комика Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Звезду «Маленькой Британии» Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский комик и писатель Дэвид Уолльямс обвиняется в домогательствах на рабочем месте и склонении несовершеннолетних к сексуальным отношениям, сам он эти обвинения отрицает.

    Газета The Guardian и телеканал ITV опубликовали расследование в отношении британского комика Дэвида Уолльямса, обвинив его в сексуальных домогательствах. Ранее адвокаты актера пытались запретить публикацию из-за угрозы самоубийства их подзащитного.

    Высокий суд Англии и Уэльса в ноябре отклонил этот запрос, сославшись на необходимость соблюдения свободы слова. В заявлении Уолльямс выразил сожаление о своем поведении, однако подчеркнул, что законов не нарушал.

    Издательство HarperCollins заявило об отказе выпускать новые книги писателя. В период с 2012 по 2022 год Уолльямс являлся членом жюри шоу «Британия ищет таланты», а его книги изданы тиражом более 60 млн экземпляров, пишет The Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывшего командира британского патрульного корабля осудили в Британии за домогательства к младшему офицеру.

    В прошлом месяце в Англии и Уэльсе полиция ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей вблизи школ.

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    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях. Подробности

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    Москва начала переустройство европейской безопасности

    В Абу-Даби Москва, Вашингтон и Киев обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и устройство европейской безопасности. Такое расширение повестки стало, по мнению экспертов, дипломатической победой России – ведь именно неготовность Запада учитывать интересы Москвы стала в свое время первопричиной украинского конфликта. Как военные успехи российской армии изменили ход переговоров и почему представителей ЕС не допустили к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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