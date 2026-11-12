Из-за разлива нефти в Британии закрыли 18 пляжей

В британском графстве Кент закрыли 18 пляжей из-за разлива нефти

Tекст: Денис Тельманов

Следы загрязнения зафиксировали вдоль береговой линии на востоке графства Кент, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun. Специалисты предполагают, что фрагменты нефтепродуктов оказались на берегу в результате крупного разлива нефти неподалеку.

Подходы к зонам отдыха временно перекрыли, а местным жителям посоветовали избегать прогулок в районе загрязнения.

В настоящее время британские власти проводят расследование для установления точного источника разлива нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти эмирата Шарджа закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

В сентябре Роспотребнадзор выдал разрешения на открытие 115 пляжей в Анапе после устранения последствий разлива нефтепродуктов.

Летом в Аравийском море произошел разлив топлива с терпящего бедствие судна.