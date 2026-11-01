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Словакия поддержала решение вернуть российских хоккеистов на международные турниры
Премьер Словакии Фицо одобрил возвращение хоккеистов России на турниры
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.
Глава словацкого правительства высказался против политизации спорта на фоне отстранения российских атлетов, передает ТАСС.
«Я всегда отвергал втягивание спорта в политику и я всегда также спрашивал, какую ценность имеет золотая медаль, если на пути к ней не нужно добиваться победы над российскими хоккеистами, которые, бесспорно, относятся к самым лучшим в мире», – заявил Фицо в соцсети.
Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские команды на международные турниры.
Позднее хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выступили с заявлениями о разочаровании этим вердиктом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение CAS концом дискриминации в мировом хоккее. Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.
Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением о возвращении российских спортсменов.