Словакия поддержала решение вернуть российских хоккеистов на международные турниры

Премьер Словакии Фицо одобрил возвращение хоккеистов России на турниры

Tекст: Катерина Туманова

Глава словацкого правительства высказался против политизации спорта на фоне отстранения российских атлетов, передает ТАСС.

«Я всегда отвергал втягивание спорта в политику и я всегда также спрашивал, какую ценность имеет золотая медаль, если на пути к ней не нужно добиваться победы над российскими хоккеистами, которые, бесспорно, относятся к самым лучшим в мире», – заявил Фицо в соцсети.

Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские команды на международные турниры.

Позднее хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выступили с заявлениями о разочаровании этим вердиктом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение CAS концом дискриминации в мировом хоккее. Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением о возвращении российских спортсменов.