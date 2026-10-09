Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
В Берлине нашли остатки пограничных сооружений времен ГДР
В Берлине раскопали фундамент пограничного пункта времен ГДР
В столице Германии во время раскопок у бывшего контрольно-пропускного пункта «Чекпойнт Чарли» обнаружили остатки пограничного пункта управления войсками ГДР.
О находке сообщил фонд «Берлинская стена», передает ТАСС.
Отмечается, что найден фундамент пункта управления погранвойсками ГДР и остатки пограничных сооружений, относящихся к 1985–1989 годам. Кроме того, обнаружены фрагменты автомобильных заграждений, установленных после конфронтации советских и американских танков в октябре 1961 года.
Контрольно-пропускной пункт «Чекпойнт Чарли» располагался на границе Западного и Восточного Берлина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены.
В мае кандидат в президенты США Джей Ди Вэнс обвинил немецкий истеблишмент в «восстановлении» Берлинской стены.