В Берлине раскопали фундамент пограничного пункта времен ГДР

Tекст: Мария Иванова

О находке сообщил фонд «Берлинская стена», передает ТАСС.

Отмечается, что найден фундамент пункта управления погранвойсками ГДР и остатки пограничных сооружений, относящихся к 1985–1989 годам. Кроме того, обнаружены фрагменты автомобильных заграждений, установленных после конфронтации советских и американских танков в октябре 1961 года.

Контрольно-пропускной пункт «Чекпойнт Чарли» располагался на границе Западного и Восточного Берлина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены.

В мае кандидат в президенты США Джей Ди Вэнс обвинил немецкий истеблишмент в «восстановлении» Берлинской стены.