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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 14:54 • Новости дня

    В Берлине нашли остатки пограничных сооружений времен ГДР

    В Берлине раскопали фундамент пограничного пункта времен ГДР

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Германии во время раскопок у бывшего контрольно-пропускного пункта «Чекпойнт Чарли» обнаружили остатки пограничного пункта управления войсками ГДР.

    О находке сообщил фонд «Берлинская стена», передает ТАСС.

    Отмечается, что найден фундамент пункта управления погранвойсками ГДР и остатки пограничных сооружений, относящихся к 1985–1989 годам. Кроме того, обнаружены фрагменты автомобильных заграждений, установленных после конфронтации советских и американских танков в октябре 1961 года.

    Контрольно-пропускной пункт «Чекпойнт Чарли» располагался на границе Западного и Восточного Берлина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены.

    В мае кандидат в президенты США Джей Ди Вэнс обвинил немецкий истеблишмент в «восстановлении» Берлинской стены.

    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    8 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии постановили отменить автоматическое получение статуса беженца и право на упрощенный въезд для украинских мужчин призывного возраста с 9 октября.

    Власти Германии лишили украинских мужчин призывного и военнообязанного возраста, прибывающих в ФРГ с 9 октября, права на упрощенный въезд и автоматическое получение статуса беженца, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению министерства внутренних дел ФРГ, опубликованному в правительственном вестнике, нововведения касаются иностранцев, которые подлежат исполнению воинских обязанностей на Украине. Исключение составят те граждане, которые смогут подтвердить выполнение этих обязательств.

    Для въезда в Германию украинским военнообязанным придется предъявить на границе паспорт с официальной отметкой пограничной службы о законном выезде с Украины. Для остальных категорий украинских беженцев механизм временной защиты в Германии официально продлевается до 4 марта 2028 года.

    В середине июля страны Евросоюза согласовали предоставление защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сами украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших украинских беженцев.

    Летом граждане этой страны стали расползаться по миру из-за недоверия к европейским государствам.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    8 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Полиция застрелила мужчину около ратуши в немецком Туттлингене

    Welt: Полиция застрелила 27-летнего мужчину вблизи ратуши в Туттлингене

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая полиция застрелила 27-летнего мужчину в ходе операции около ратуши в городе Туттлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг, пишет газета Welt.

    «Полиция в Туттлингене в ходе операции около ратуши застрелила мужчину», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt. Отмечается, что убитому было 27 лет.

    Подробности операции правоохранительных органов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде.

    В результате стрельбы в торговом комплексе недалеко от университета в Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере два человека.

    Во Франции полиция задержала вооруженного мужчину в церкви.

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    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

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    8 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Названы возможные сроки и место проведения новой встречи «коалиции желающих»

    N-TV: Мерц предложил провести в декабре саммит «коалиции желающих» по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести в Берлине до конца года встречу лидеров стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, сообщил телеканал N-TV.

    Встреча глав государств и правительств стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, может состояться в Берлине в декабре, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

    По информации правительственных кругов, инициатором проведения саммита до конца года выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Ожидается, что мероприятие соберет высших руководителей государств коалиции для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава крымского парламента Владимир Константинов объяснил поддержку Украины Мерцем шкурным интересом.

    В понедельник канцлер Германии заявил о желании ускорить процесс вступления Киева в Евросоюз.

    В воскресенье Мерц анонсировал зимнее собрание «коалиции желающих» по украинскому вопросу.

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    8 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    При стрельбе в Баварии погиб сотрудник районной администрации

    Bild: Сотрудник администрации погиб при стрельбе в Баварии

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудник районной администрации в общине Бернгау в немецкой федеральной земле Бавария погиб в результате стрельбы во время проверки оружия, сообщает Bild.

    Сотрудник районной администрации был убит во время стрельбы в общине Бернгау, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По данным издания, чиновник погиб при проведении проверки оружия. Его коллега все еще остается в доме предполагаемого стрелка.

    Здание окружено многочисленными сотрудниками полиции. В операции задействованы бронеавтомобиль и полицейский вертолет. Правоохранительные органы попросили местных жителей не покидать свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция сообщила о двух пострадавших в результате стрельбы в Баварии.

    В прошлом месяце в Германии резко выросло число убийств и изнасилований.

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    8 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    В результате стрельбы в Баварии пострадали два человека

    Два человека пострадали при стрельбе в баварской общине Бернгау

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В баварской общине Бернгау произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщила полиция баварского округа Верхний Пфальц.

    «По имеющимся данным, в общине Бернгау было произведено несколько выстрелов», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

    Правоохранители просят местное население не покидать дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом устроивший стрельбу в детском саду в Германии покончил с собой.

    Ранее в немецком городе Штаде в результате стрельбы погибли пять человек.

    До этого в ФРГ у здания суда произошла стрельба с несколькими пострадавшими.

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    9 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    В Германии начали проверку по делу подозреваемого в шпионаже экс-главы разведки

    Комитет Бундестага начал проверку по делу экс-главы разведки Германии Ханнинга

    Tекст: Антон Антонов

    Контрольный комитет бундестага Германии объявил о внеплановой проверке по делу бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга, задержанного по подозрению в шпионаже, и руководителя его аппарата Манфреда Данкесрайтера.

    Комитет бундестага по контролю за спецслужбами заявил о крайней обеспокоенности подозрениями в отношении Ханнинга и Данкесрайтера и поручил своему постоянному уполномоченному провести внеплановую проверку.

    «Чтобы в кратчайшие сроки выяснить обстоятельства и поспособствовать устранению существующих структурных и организационных проблем», – говорится в пресс-релизе бундестага, сообщает РИА «Новости».

    Контрольный комитет также напомнил о своем заявлении от 10 мая 2023 года, в котором выражались опасения насчет того, что госслужащие со знаниями в сфере безопасности переходят на работу в частном секторе без предварительной проверки, причем новая работа может быть связана с их прежними обязанностями.

    Члены комитета выразили обеспокоенность и тем, что бывшие военные, полицейские и другие специалисты в области безопасности и разведки устраиваются на работу в частные или государственные компании за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bild сообщила, что арестованный экс-глава немецкой разведки просил канцлера Олафа Шольца о финансовой помощи.

    В Германии предложили ужесточить найм бывших агентов разведки. В стране также потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

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    8 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Военнослужащий бундесвера получил ранение во время учебных стрельб

    DPA: Военный бундесвера получил ранение во время учебных стрельб на севере ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе учебных стрельб в казармах города Хагенов на севере Германии военнослужащий бундесвера получил ранение в ногу, сообщило агентство DPA.

    Военнослужащий Вооруженных сил Германии получил ранение во время проведения учебных стрельб, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Инцидент произошел в казармах, расположенных в городе Хагенов федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.

    Пострадавший получил ранение в ногу. Он был доставлен в больницу на вертолете. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе в Германии сгорели три грузовика бундесвера.

    В июле прошлого года при крушении вертолета в ФРГ погибли двое немецких военных.

    В январе 2025 года командующий бундесвера заявил о «враждебной активности» в Германии.

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    9 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    Первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW

    Zeit: Концерн BMW лишил служебного автомобиля первого спикера ландтага от АдГ

    Tекст: Мария Иванова

    Германский автоконцерн BMW принял решение прекратить предоставление служебного автомобиля председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу после его избрания на этот пост от партии «Альтернатива для Германии».

    Автоконцерн отменил лизинг 6 октября, в день избрания Рауша председателем земельного парламента, передает ТАСС со ссылкой на газету Zeit.

    Политик стал первым в истории Германии спикером ландтага от АдГ, получив пост после победы партии на региональных выборах. Предыдущий председатель от Христианско-демократического союза использовал модель BMW 7er, контракт на которую истекает в ноябре.

    В компании отказались назвать причины прекращения сотрудничества. Представитель концерна пояснил журналистам, что автопроизводитель традиционно не комментирует отношения с клиентами. Издание обращает внимание, что председатель правления BMW Милан Неделькович ранее резко критиковал АдГ.

    По закону спикер ландтага имеет право на служебную машину с водителем. Из-за отсутствия предложений от других немецких автопроизводителей Рауш рискует остаться без транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.

    В понедельник ее партия решила поддержать кандидата АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт.

    В прошлом месяце АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    9 октября 2026, 09:42 • Новости дня
    Россия ответила на попытки Германии переписать итоги Второй войны

    Посол Нечаев заявил о борьбе с попытками властей Германии переписать историю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Москва на всех уровнях противодействует попыткам властей Германии провести ревизию итогов Второй мировой войны и замолчать вклад советского народа в разгром нацизма.

    Дипломат отметил наличие в стране ограничений, связанных с празднованием Дня Победы, а также нежелание немецких властей признавать геноцидом преступления Третьего рейха против народов СССР, передает РИА «Новости».

    «Все это производная курса определенных политических сил на ползучую ревизию общеизвестных фактов о генезисе, ходе и итогах Второй мировой войны, замалчивание решающего вклада Красной армии и советского народа в разгром нацизма. Решительно противодействуем этим проявлениям на всех уровнях – политическом, военно-историческом, информационном, межобщественном», – заявил Нечаев.

    Посол добавил, что союзниками Москвы на этом направлении выступают организации соотечественников, антифашисты, политики и представители местных властей, которые берегут память о подвиге советских воинов. Он также выразил удовлетворение сотрудничеством с Германским народным союзом по уходу за военными могилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Нечаев заявил об отсутствии ограничителей у недоброжелателей России.

    В четверг дипломат указал на ревизию Германией итогов Второй мировой войны.

    В среду посол напомнил Берлину историю войн с Москвой.

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    9 октября 2026, 08:54 • Новости дня
    Посол Нечаев: У недоброжелателей России не осталось ограничителей

    Посол в ФРГ Нечаев заявил об отсутствии ограничителей у недоброжелателей России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что закрытие генерального консульства в Бонне и Русского дома в Берлине свидетельствует об отсутствии политических и моральных ограничителей у недоброжелателей Москвы.

    Власти Германии за последние годы закрыли все пять российских генеральных консульств и выслали сотни сотрудников дипломатических представительств, передает РИА «Новости».

    «Последний шаг – закрытие генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине по абсурдному обвинению, связанному с находкой неисправного дрона в лейпцигском аэропорту, свидетельствует лишь о том, что никаких ограничителей – политических, дипломатических, моральных – у наших недоброжелателей не осталось», – заявил Нечаев.

    Дипломат отметил отсутствие смысла гадать о возможных будущих шагах немецких властей по отношению к России. Он выразил надежду, что русофобия не затмит остатки благоразумия в Берлине.

    В сентябре правительство Германии закрыло генеральное консульство России в Бонне и расторгло договор о деятельности Русского дома. В ответ МИД прекратил работу культурных центров имени Гете и немецкого генконсульства в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Нечаев заявил о ревизии Германией итогов Второй мировой войны.

    Специальный борт прибыл в ФРГ за российскими дипломатами из закрытого представительства в Бонне.

    Немецкая пресса сообщала о планах властей закрыть это консульство.

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    9 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    В Баварии задержали застрелившего двух чиновников мужчину

    Dpa: Житель Баварии застрелил двух чиновников при проверке хранения оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Баварии задержала 60-летнего жителя общины Бернгау, который застрелил двух сотрудников районной администрации во время проверки соблюдения правил хранения огнестрельного оружия.

    Мужчина открыл огонь по сотрудникам районной администрации, которые пришли к его дому с рутинной проверкой условий хранения личного оружия, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    В результате стрельбы 54-летняя женщина и 45-летний мужчина погибли на месте.

    Сразу после поступления сообщений о происшествии началась крупная операция с участием полицейского спецназа. Подозреваемый забаррикадировался в здании и по телефону отвечал на уговоры сдаться намерением обороняться.

    «В конечном итоге состоялась операция захвата с применением взрывчатки. В ходе нее 60-летний подозреваемый получил легкое пулевое ранение в ногу. Ему оказывается помощь», – сообщила представительница местного управления полиции.

    Она также добавила, что мотив преступления пока не установлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при стрельбе в Баварии погиб сотрудник районной администрации.

    В прошлом месяце в Германии резко выросло число убийств и изнасилований.

    Летом в стране подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца.

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    9 октября 2026, 09:49 • Новости дня
    ФРГ решила закупить недорогие крылатые ракеты для массированных ударов

    DPA: Сухопутные войска ФРГ одобрили закупку недорогих крылатых ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1,5 тыс. км.

    Сухопутные войска Германии намерены приобрести так называемые Low Cost Cruise Missiles, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    «Тем самым мы сможем наносить массированные удары по целям в глубине на 1,5 тыс. км и перегрузить системы противоракетной обороны противника», – пояснил Фройдинг.

    По его словам, сейчас рассматриваются две системы, доступные на рынке. Первые поставки могут начаться уже с 2027 года.

    Напомним, в начале октября американо-израильская оборонная компания Covenant открыла в Лейпциге цех по производству крылатых ракет, которые планирует продавать дешевле аналогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью.

    Тогда же Германия испытала израильскую баллистическую ракету в Северной Атлантике.

    В июле Берлин намеревался вывести на орбиту военного конкурента Starlink.

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    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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