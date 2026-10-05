Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Врач перечислил повышающие риск тромбоза факторы
Гематолог Тарновский назвал длительные поездки повышающим риск тромбоза фактором
Склонность к образованию тромбов невозможно определить лишь по одному показателю общего анализа крови, риск формируется из комплекса факторов, заявил заведующий отделением гематологии Радион Тарновский.
«Нельзя определить склонность к тромбозам только по густоте крови или одному показателю общего анализа крови. Риск формируется из сочетания факторов, включая возраст и заболевания», – заявил гематолог «Ленте.ру».
По его словам, вероятность тромбоза повышается после крупных операций и длительной неподвижности. Тарновский отнес к факторам риска некоторые онкологические заболевания, перенесенный ранее тромбоз, длительные перелеты и поездки с ограничением движения, беременность и послеродовой период, ожирение, курение и некоторые гормональные препараты.
Наличие одного фактора риска еще не означает, что у человека обязательно возникнет тромбоз, подчеркнул врач. Он предостерег от самостоятельного приема аспирина или антикоагулянтов из страха «густой крови», предупредив, что эти препараты повышают риск кровотечений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ученые раскрыли новый механизм образования тромбов.
Генетик объяснил причину частых инфарктов и инсультов по утрам.
Врач рассказала, как резкое похолодание провоцирует инфаркт и инсульт.