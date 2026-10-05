Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Адвокаты обжаловали приговор по делу о гибели футболиста Ерошевича
Защита обжаловала приговор иностранцам за убийство футболиста Ерошевича
Защита нескольких фигурантов дела о драке в подмосковном Щелково, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, обжаловала приговор, говорится в судебных материалах.
Адвокаты осужденных подали несколько апелляционных жалоб, передает РИА «Новости». При этом Зикрулло Кадиров, получивший 11 лет колонии, не стал оспаривать вынесенный вердикт.
В начале сентября Щелковский суд приговорил четырех иностранцев к срокам от восьми с половиной до 11 лет лишения свободы. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, хулиганстве и побоях. Пятый участник конфликта скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.
Трагедия произошла 17 августа 2025 года в одном из баров подмосковного Щелково. По данным следствия, молодые люди вступились за девушек, к которым приставали двое осужденных. На улице к зачинщикам присоединились еще трое мужчин. В результате завязавшейся драки 20-летний футболист Арсений Ерошевич получил множественные травмы и скончался в больнице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе коллегия присяжных признала виновными всех четверых фигурантов этого уголовного дела. Суд решил рассмотреть материалы дела с участием присяжных заседателей. Следователи завершили расследование данного уличного конфликта со смертельным исходом.