Российский дзюдоист Бифов выиграл турнир Большого шлема в Абу-Даби

Российский дзюдоист Бифов стал победителем турнира Большого шлема в Абу-Даби

Tекст: Мария Иванова

В финальной схватке россиянин одержал победу над французом Орельеном Дьессом, пишет ТАСС.

Ранее в субботу бронзовым призером турнира стал Мансур Лорсанов, выступавший в категории до 90 кг.

На счету сборной России пять медалей на турнире: одна золотая, одна серебряная и три бронзовые. Турнир в Абу-Даби завершится 31 октября. Сборная России участвует в соревнованиях при поддержке Российского спортивного фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дзюдоисты Яго Абуладзе и Марина Воробьева завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

В начале месяца российские дзюдоисты победили команду Узбекистана и вышли в финал командного турнира на чемпионате мира.

Инал Тасоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.