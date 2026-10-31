На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.5 комментариев
Российский дзюдоист Бифов выиграл турнир Большого шлема в Абу-Даби
Российский дзюдоист Бифов стал победителем турнира Большого шлема в Абу-Даби
Российский дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Абу-Даби в весовой категории до 100 кг.
В финальной схватке россиянин одержал победу над французом Орельеном Дьессом, пишет ТАСС.
Ранее в субботу бронзовым призером турнира стал Мансур Лорсанов, выступавший в категории до 90 кг.
На счету сборной России пять медалей на турнире: одна золотая, одна серебряная и три бронзовые. Турнир в Абу-Даби завершится 31 октября. Сборная России участвует в соревнованиях при поддержке Российского спортивного фонда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дзюдоисты Яго Абуладзе и Марина Воробьева завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби.
В начале месяца российские дзюдоисты победили команду Узбекистана и вышли в финал командного турнира на чемпионате мира.
Инал Тасоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.