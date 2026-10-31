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    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    7 комментариев
    31 октября 2026, 18:45 • Новости дня

    Российский дзюдоист Бифов выиграл турнир Большого шлема в Абу-Даби

    Российский дзюдоист Бифов стал победителем турнира Большого шлема в Абу-Даби

    Tекст: Мария Иванова

    Российский дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Абу-Даби в весовой категории до 100 кг.

    В финальной схватке россиянин одержал победу над французом Орельеном Дьессом, пишет ТАСС.

    Ранее в субботу бронзовым призером турнира стал Мансур Лорсанов, выступавший в категории до 90 кг.

    На счету сборной России пять медалей на турнире: одна золотая, одна серебряная и три бронзовые. Турнир в Абу-Даби завершится 31 октября. Сборная России участвует в соревнованиях при поддержке Российского спортивного фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дзюдоисты Яго Абуладзе и Марина Воробьева завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

    В начале месяца российские дзюдоисты победили команду Узбекистана и вышли в финал командного турнира на чемпионате мира.

    Инал Тасоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

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    31 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира

    Aftonbladet: В IIHF допустили замену сборной Украины командой России на ЧМ

    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    @ Timo Stein/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Федерации хоккея Швеции и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андрес Ларссон заявил, что организация может исключить сборную Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

    Член совета напомнил, что украинские спортсмены стали последней командой, прошедшей квалификацию на мировое первенство, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet. «Да, ранее на уровне конгресса IIHF мы приняли решение: когда Россия вернется, она будет играть на том же уровне, на котором находилась прежде», – заявил Ларссон.

    Он подчеркнул необходимость проработки технических аспектов, учитывая фиксированное число участников и матчей на турнире, а также вопросы телевизионных прав. Функционер призвал не предрешать итоги заседаний конгресса, на которых в начале ноября обсудят возвращение сборной России.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к международным соревнованиям.

    После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

    Федерация хоккея Канады обратилась за разъяснениями о возможности участия россиян в молодежном чемпионате мира.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам положило конец дискриминации в мировом хоккее.

    «Это место принадлежит нам по праву, а дискриминации в хоккее положен конец судебным решением», – приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

    По словам министра, IIHF публично признала вердикт суда, и теперь организации предстоит кропотливая работа по пересмотру календаря турниров. Он подчеркнул, что ведомство продолжает юридическую операцию для возвращения всех российских атлетов на мировую арену с государственным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности на турнирах с участием россиян.

    Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России. Чешский хоккейный союз также отказался менять свою позицию по вопросу допуска российских команд.

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    31 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов

    Канада сохранила ограничения на участие россиян в проходящих в стране турнирах

    Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден заявил, что Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, которые проводятся на территории страны и финансируются из ее бюджета.

    Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, проводимых на территории страны и финансируемых из ее бюджета, передает РИА «Новости».

    «Канада по-прежнему придерживается позиции, зафиксированной в 2022 году: Россия не должна быть представлена на международных спортивных соревнованиях», – заявил госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к состязаниям текущего сезона, включая Молодежный чемпионат мира. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. В IIHF пообещали исполнить решение суда и в скором времени оценить шаги для возвращения сборных к турнирам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира после решения Спортивного арбитражного суда.

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение о допуске российских сборных к международным турнирам концом дискриминации в мировом хоккее.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда.

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    30 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Швеция призвала ЕК пересмотреть визовые правила для спортсменов из России

    Швеция попросила ЕК разрешить отказывать российским спортсменам в визах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Швеция просит Еврокомиссию разработать законодательство, которое позволит странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

    Швеция направила в Еврокомиссию письмо с призывом пересмотреть правила выдачи виз для российских и белорусских спортсменов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство королевства.

    В письме в Еврокомиссию Швеция призывает пересмотреть визовые правила для российских граждан, участвующих в международных спортивных мероприятиях. По информации правительства, Швеция хочет, чтобы Еврокомиссия представила закон, который предоставит странам право не выдавать визы на основании гражданства заявителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко назвал наказанием для самих европейских стран возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России.

    На прошлой неделе Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила о невозможности гарантировать российским спортсменам доступ на чемпионат мира в Швеции.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал откровенной дискриминацией попытки недопуска российских лыжников на чемпионат мира в Швеции посредством визовых ограничений.


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    30 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Канада запросила разъяснения из-за допуска России на МЧМ по хоккею

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира после решения Спортивного арбитражного суда.

    Возвращение российских хоккеистов на турнир вызывает вопросы у организаторов, поскольку расписание и другие детали соревнований уже утверждены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Canadian Press.

    Отмечается, что Федерация хоккея Канады продолжает контактировать с Международной федерацией хоккея (IIHF) для получения дополнительной информации по включению еще одной команды в состав участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным турнирам.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство допуском российских команд.

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    28 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет обыграла Южную Корею на фестивале ФИФА

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная России среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места чемпионата мира и фестиваля ФИФА.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян, передает ТАСС.

    У победителей забитыми голами отметились Анатолий Цимин (4-я минута), Матвей Родионов (13), Егор Люсин (21) и Матвей Абдулхаликов (28).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник юношеская сборная России по футболу победила команду Турции со счетом 4:1.

    Российская команда обыграла Афганистан со счетом 8:0.

    В субботу сборная России одержала крупную победу над командой Судана.

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    29 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет проиграла команде Перу на фестивале ФИФА

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет уступила команде Перу в матче полуфинала плей-офф за 17–32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Основное время матча завершилось со счетом 3:3, передает ТАСС. В серии пенальти перуанцы оказались точнее – 5:4. Последним соперником российской команды на турнире станет сборная Боснии и Герцеговины, встреча пройдет 30 октября.

    Матчи фестиваля проводятся в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская команда впервые с 2022 года принимает участие в турнире ФИФА под национальным флагом и в сопровождении гимна страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сборная России до 15 лет обыграла команду Камеруна со счетом 9:2 в матче четвертьфинала плей-офф фестиваля ФИФА.

    В среду российская юношеская сборная проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф.

    В понедельник сборная России до 15 лет одержала победу над командой Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата.

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    30 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности МИД помочь хоккеистам с визами

    Захарова: МИД готов помочь хоккеистам при трудностях с визами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел готово оказывать помощь российским хоккеистам в случае возникновения у них трудностей при получении виз, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Всегда помогаем», – сказала Захарова в комментарии «Спорт-Экспрессу», отвечая на вопрос о том, готов ли МИД помогать российским хоккеистам в случае трудностей с выдачей виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные спортивные федерации отказаться от проведения турниров в Нидерландах из-за невыдачи виз российским гимнасткам.

    В сентябре глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок.

    Летом Захарова раскритиковала решение властей ФРГ не допустить российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих.

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    29 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Россиянка Танделова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

    Россиянка Танделова стала бронзовым призером чемпионата мира по борьбе в Астане

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская спортсменка Амина Танделова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

    В поединке за третье место в весовой категории до 62 кг Танделова одержала победу над представительницей Нигерии Эстер Колаволе. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу россиянки, передает РИА «Новости».

    Ранее 23-летняя спортсменка уже становилась бронзовым призером чемпионата мира в 2025 году, а также выигрывала серебро чемпионата Европы в 2026 году.

    Соревнования в Астане завершатся 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в международных турнирах без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    Во вторник бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Емелин завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане.

    В начале месяца женская сборная России по дзюдо завоевала две бронзовые медали на мировом первенстве в Баку.

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    29 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет обыграла камерунцев на фестивале ФИФА

    Сборная России до 15 лет победила Камерун со счетом 9:2 на фестивале ФИФА

    Tекст: Мария Иванова

    Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Камеруна со счетом 9:2 в матче 1/4 финала плей-офф за 17-32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане, сообщает ТАСС.

    Матчи фестиваля проходят в формате 8х8 на полях уменьшенного размера. Команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская сборная впервые с 2022 года выступает на турнире под эгидой ФИФА. Команда играет под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юношеская сборная России проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф турнира ФИФА.

    В тот же день россияне одержали победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места.

    В понедельник сборная России победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа.

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    29 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Рейс с российскими спортсменами вылетел на юношескую Олимпиаду с задержкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет с юными российскими олимпийцами вылетел из Москвы с более чем восьмичасовой задержкой, сообщают информационные агентства.

    Рейс с российскими олимпийцами вылетел из Москвы с более чем восьмичасовой задержкой, передает ТАСС.

    Вылет самолета российских спортсменов в Стамбул был перенесен из-за задержки рейсов в аэропорту, в связи с чем также была изменена логистика по дальнейшему вылету в Дакар.

    Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Российские спортсмены выступят на соревнованиях под флагом и с гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца вылет сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат мира из московского аэропорта Внуково задержали на семь часов. В прошлом месяце российская делегация начала подготовку к выступлению на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

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    30 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности из-за России

    CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности при отстранении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу безопасности, которые стали причиной отстранения российских команд от соревнований.

    Об этом говорится в пояснении к вердикту на сайте суда, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов на участие в турнирах. «Следовательно, апелляция была удовлетворена», – подчеркнули в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Международная федерация хоккея подчинилась решению CAS о возвращении российских команд.

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    31 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    ВФЛА призвала World Athletics допустить россиян на юношескую Олимпиаду

    ВФЛА призвала пересмотреть недопуск россиян на юношескую Олимпиаду в Дакаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) призвала Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) пересмотреть решение о недопуске российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры в Дакаре.

    «Всероссийская федерация легкой атлетики глубоко разочарована решением не допустить российских юниоров к соревнованиям на летних юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре. Позиция МОК по участию юниоров предлагала другой подход, причем именно для молодых спортсменов и именно для Игр в Дакаре. Однако World Athletics пошла своим путем. Мы призываем World Athletics публично объяснить, на каких основаниях и по каким критериям было принято решение, идущее вразрез с принципами Международного олимпийского комитета (МОК), и пересмотреть его, пока у спортсменов, имеющих право на участие, еще есть время попасть на Игры», – говорится в заявлении ВФЛА, которое передает РИА «Новости».

    В организации отметили, что условия допуска определяют международные федерации, и ряд из них уже гарантировали юным спортсменам базовое право на участие в турнирах. «Однако World Athletics продолжает отстранять россиян вопреки четким и справедливым рекомендациям МОК», – добавили в федерации, подчеркнув, что такая позиция вредит спорту.

    Также в ВФЛА напомнили, что вопросы допуска в легкой атлетике находятся в исключительной компетенции World Athletics. В связи с этим в федерации считают важным, чтобы решения принимались прозрачно и соответствовали общим принципам, закрепленным МОК для юношеских соревнований.

    МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). В пятницу стало известно, что CAS не назначил дату слушания апелляции ВФЛА по допуску легкоатлетов.

    Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Соревнования легкоатлетов состоятся с 8 по 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил о беззаконии в отношении российских спортсменов со стороны World Athletics.

    Также МОК выделил россиянам 12 квот на юношеские Игры в Сенегале без представителей легкой атлетики.

    Всероссийская федерация легкой атлетики отметила нарушение олимпийских принципов из-за продления санкций против российских легкоатлетов.

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    31 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Борец Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане

    Российский борец Абдулла Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане

    Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

    В финале соревнований в весовой категории до 125 кг Курбанов уступил представителю Ирана Амиру Хоссейн Заре со счетом 0:11, передает РИА «Новости».

    24-летний спортсмен является четырехкратным чемпионом России.

    Турнир в столице Казахстана завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    Российская спортсменка Екатерина Вербина также завоевала бронзовую медаль на турнире.

    В четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира.

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    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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