Путин заявил о негативной роли Запада в разрушении ливийской государственности

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я думаю, что для всех очевидным является, что западные страны сыграли, к сожалению, значительную негативную роль в разрушении ливийской государственности. Я сейчас не хочу комментировать внутриполитические процессы, которые тоже были сложными, но все-таки западное вмешательство сыграло свою роль и привело к разрушению ливийской государственности, для меня это очевидная вещь», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Путин добавил, что не хочет комментировать сложные внутриполитические процессы, но подчеркнул, что западное вмешательство привело к разрушению государства, и для него это очевидно.

В свою очередь председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на возвращение российских компаний в страну. По его словам, Триполи стремится к возобновлению проектов в сфере энергетики, железных дорог, инфраструктуры, сельского хозяйства и образования. Он подчеркнул, что это соответствует интересам двух народов и будет способствовать прогрессу и процветанию в Ливии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

В среду он проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки поговоркой про глубокие корни и ветер.

В тот же день глава государства провел переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.