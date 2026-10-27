МИД: Лондон предпочел тратить деньги на Украину вместо гражданского сектора

Tекст: Вера Басилая

В ведомстве отметили, что финансы, которые правительство британского премьера Энди Бернема направляет военным подрядчикам на украинские проекты, могли бы помочь гражданскому сектору Соединенного Королевства. В этой сфере обостряются кризисные явления из-за разъедающих социальную ткань ошибок предыдущих британских кабинетов министров, говорится в сообщении на сайте МИД.

При этом в министерстве подчеркнули, что правящие лейбористы имеют совсем другие бюджетные приоритеты. В дипломатическом ведомстве добавили, что нынешнее правительство недалеко ушло от своих предшественников-консерваторов по уровню русофобской одержимости.

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