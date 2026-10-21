Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
«Лос-Анджелес» Панарина обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ
«Лос-Анджелес» обыграл «Вашингтон» со счетом 5:2 в гостевом матче НХЛ
Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 5:2, нападающий гостей Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две голевые передачи.
Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостевой команды, передает «Чемпионат».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе, Артемий Панарин, Эрик Густафссон и Скотт Лотон. У хозяев льда отличились Райан Леонард и Коул Хатсон.
В следующей игре регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с клубом «Баффало Сэйбрз», а «Лос-Анджелес» проведет матч против «Нью-Йорк Айлендерс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник нападающий Матвей Мичков забросил две шайбы в победном матче «Филадельфии». В понедельник Кирилл Капризов упрочил лидерство в гонке снайперов НХЛ.