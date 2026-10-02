Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Мобильный комплекс охраны «Сигнал» 2.0 применили на запорожском направлении
Модернизированный мобильный комплекс «Сигнал» 2.0 для оперативного развертывания систем охраны применяется на запорожском и волчанском направлениях спецоперации на Украине, заявил представитель АО «НПП» Игорь Потапов.
Комплекс оптимизирован для работы в полевых условиях и на объектах с повышенными требованиями к скрытности. Комплекс поставляется и для промышленных нужд, где требуется быстро установить контроль периметра территории, пишет ТАСС.
По словам представителя предприятия, система использует пассивные инфракрасные извещатели. Нарушение фиксируется по температурному контрасту между человеком и фоном среды. Базовая дистанция обнаружения составляет два километра, а с дополнительной антенной она увеличивается до 10 км от контролируемой зоны.
Комплекс разработали в 2023 году по запросу бойцов на запорожском направлении из-за активности диверсионно-разведывательных групп противника. За это время система прошла модернизацию: блок дежурного стал карманным, сохранив изначальный функционал и получив отключаемое звуковое, световое и вибрационное оповещение.
Ранее в зоне спецоперации на Украине появились новые навигационные системы для беспилотников.
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