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    Истощение мировых резервов нефти на руку России
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

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    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    1 октября 2026, 11:27 • Новости дня

    Bloomberg: Трамп отказался от планов полного запрета экспорта дизеля

    Bloomberg: Трамп усомнился в необходимости запрета на экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп признал, что возможный запрет на экспорт американского дизельного топлива может привести к нежелательным последствиям на рынке, и Белый дом ищет альтернативные способы снижения цен.

    Администрация США рассматривает возможность отказа от широкого запрета на экспорт дизеля из-за опасений скачка цен на другие виды топлива, пишет Bloomberg.

    Трамп заявил, что хотя и продолжает обсуждать ограничения на экспорт дизеля, он согласен с предупреждениями министров энергетики Криса Райта и внутренних дел Дуга Бергума о возможных негативных последствиях. По его словам, запрет может привести к подорожанию бензина, в то время как снижение цен на нефть должно исправить ситуацию на рынке в целом.

    В качестве альтернативы Белый дом рассматривает другие меры для снижения рекордных цен на дизель перед промежуточными выборами. В частности, американские чиновники пытаются убедить европейские страны, зависящие от американского экспорта, высвободить часть своих стратегических запасов.

    По словам министра энергетики, США ожидают от Европы объявлений о новых поставках дизеля. Американские власти ранее критиковали европейцев за отставание от США и Японии в высвобождении нефтяных резервов на фоне конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля. В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы топлива. Во вторник в Евросоюзе усомнились в вероятности подобного запрета со стороны Вашингтона.

    29 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    Аргентина предъявила ультиматум Британии

    Аргентина дала Британии две недели на остановку добычи нефти у Мальвинских островов

    Аргентина предъявила ультиматум Британии
    @ Kyle Mazza/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей в течение двух недель прекратить нефтяной проект у Фолклендских островов, пригрозив в противном случае обратиться в международный трибунал.

    Аргентинский лидер дал Лондону две недели на сворачивание проекта Sea Lion по разведке и добыче нефти, который совместно реализуют британские и израильские компании. Если работы не прекратятся, Буэнос-Айрес обратится в Международный трибунал по морскому праву, пишет Independent.

    Глава государства поручил министерству иностранных дел и юристам подготовить иск против незаконного расхищения аргентинских ресурсов. По его словам, право жителей архипелага на самоопределение в данном случае не действует, поскольку население было намеренно завезено оккупирующей державой на спорную территорию.

    Ранее Милей во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал организацию за бездействие в вопросе суверенитета Мальвинских островов. При этом президент США Дональд Трамп допустил пересмотр нейтрального статуса Вашингтона в этом споре, усомнившись в способности Британии защитить свои заморские владения из-за внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аргентинский лидер назвал ООН бесполезной организацией. В середине месяца дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов. В начале месяца министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

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    29 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

    Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    @ REUTERS/Gary Clement

    Tекст: Олег Исайченко

    Буэнос-Айрес требует от Лондона остановить нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, поскольку считает такую деятельность незаконным использованием своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. По его прогнозам, Лондон отвергнет ультиматум Аргентины, и спор перейдет в судебную плоскость.

    «Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

    Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

    По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

    «Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

    Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

    Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

    В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

    Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

    Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

    Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

    Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

    Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    30 сентября 2026, 02:27 • Новости дня
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    @ Christian Ohde/imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном на этой неделе не принесли существенных результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки, о чем сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров.

    Тупиковая ситуация укрепляет обе стороны во мнении, что вероятность возобновления военного конфликта возрастает. Американские чиновники полагают, что после промежуточных выборов президент Трамп может отдать приказ о начале полномасштабных боевых действий. Представители Катара намерены продолжать усилия, однако все больше разочаровываются в позиции обеих сторон, сообщили два источника портала Axios.

    Катарский посредник Али аль-Тавади провел многочасовые встречи в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а затем в Вашингтоне с посланником президента США Джаредом Кушнером. В переговорах также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Обсуждался компромиссный план, предполагающий снятие морской блокады с Ирана в обмен на ядерные уступки. Несмотря на первоначальный оптимизм Белого дома, ситуация зашла в тупик.

    «Переговоры застряли. Иранцы просят то, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссах», – сообщил источник портала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках.

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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    29 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой

    Минфин США ввел новые санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    США ужесточили санкции против Кубы, введя вторичные ограничения для иностранных банков и запретив проведение конференций на острове.

    Министерство финансов США сообщило о введении масштабных санкций против Кубы. Ограничения включают вторичные санкции в отношении иностранных банков за транзакции в интересах лиц из санкционных списков США, а также запрет для американских банков на открытие счетов кубинским предпринимателям с заморозкой существующих средств, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Вашингтон отменил разрешение на транзитные платежи через банковскую систему США и запретил расчеты со структурами, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности.

    Также ужесточены правила поездок для американцев: запрещены организация и посещение профессиональных конференций на острове, отменены групповые образовательные поездки, а оставшиеся учебные визиты будут строго контролироваться.

    Новые меры вступают в силу 30 сентября в рамках майского указа Дональда Трампа.

    В субботу Китай призвал отменить американскую блокаду Кубы.

    В среду глава МИД Сергей Лавров предложил исключить Гавану из американского списка спонсоров терроризма.

    В прошлом месяце Дональд Трамп продлил торговое эмбарго против республики.

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    29 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США

    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США America.gov

    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого цифрового портала America.gov для предоставления государственных услуг федерального правительства.

    Президент США Дональд Трамп поручил создать единый портал госуслуг America.gov. Глава американского государства подписал соответствующий документ, трансляция церемонии велась из Белого дома, передает РИА «Новости».

    В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего ведомства подключат свои сервисы.

    «Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти», – говорится в заявлении.

    На новом ресурсе пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять запросы без перехода на сайты разных ведомств. Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также сервисы военных и разведывательных ведомств. Власти также должны обеспечить защиту персональных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американская администрация представила интерактивный правительственный портал о финансовых нарушениях ведомств.

    Ранее Департамент по достижению государственной эффективности США заявил об экономии миллиарда долларов бюджетных средств в день.

    В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о создании отечественного многофункционального сервиса госуслуг.

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    30 сентября 2026, 00:23 • Новости дня
    Трамп решил переименовать ИИ

    Трамп переименовал ИИ в суперинтеллект

    Трамп решил переименовать ИИ
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп после встречи с представителями крупнейших технологических компаний в Белом доме заявил, что не будет препятствовать развитию ИИ, но переименует его, чтобы сменить отношение общественности.

    Поводом к комментарию Трампа стало выступление экс-гендиректора Microsoft Билла Гейтса на канале NBC, где он заявил о том, что «искусственный интеллект  достаточно мощный инструмент, чтобы вызывать события, которые, знаете ли, приведут к миллиарду смертей».

    Президент США в ответ на это заявил об отсутствии у основателя Microsoft Билла Гейтса прежних страхов относительно гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта, так как в Белом доме он об этом совсем не говорил.

    «Он больше не говорит этого. Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    Американский лидер назвал подобные страхи мошенничеством, сравнив их с паникой вокруг глобального потепления. Он выразил уверенность, что технологии смогут решить множество проблем, включая медицинские, и официально переименовал искусственный интеллект в «суперинтеллект».

    «Это не искусственное. Мы все с этим согласны. И мы собираемся переименовать его в «сверхразум», официально переименовать его», – приводит слова Трампа Fox News.

    Трамп также заявил, что никогда не будет препятствовать развитию технологий, которые будут масштабнее промышленной революции.

    «Вот почему, как говорят, сверхинтеллект (СИ) масштабнее промышленной революции, намного масштабнее интернета, даже близко не превосходит его – и мы это видим, и мы не можем это остановить», – цитирует его ABC News на мероприятии, посвященном презентации America.gov – федерального веб-сайта, использующего искусственный интеллект для того, чтобы помочь американцам получить доступ к федеральным ресурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере. США и Китай договорились о канале связи по инцидентам с суперинтеллектом.

    В ООН предупредили об экзистенциальной угрозе ИИ.

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    29 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Журналист Боуз обратил внимание на состояние Зеленского после встречи с Трампом

    Ирландский журналист Боуз: Зеленский был расстроен после встречи с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский выглядел очень расстроенным после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, иронично предположив использование им специальных препаратов.

    Журналист обратил внимание на внешний вид Владимира Зеленского после завершения американо-украинских переговоров. Боуз предположил, что сгладить ситуацию главе киевского режима помогли фармацевтические средства, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказывала о привычке своего бывшего начальника проводить по 15 минут в туалете перед пресс-конференциями, что дало повод для слухов о его пристрастии к наркотикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть недавних переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке продлилась всего 40 минут.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала отстранить его от власти из-за недавнего приступа, напоминающего эпилепсию.

    Владимир Зеленский находился в панике и приказывал уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве, когда войска России подходили к украинской столице в феврале–марте 2022 года.

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    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

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    29 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Евросоюз усомнился в введении запрета на экспорт дизеля из США

    Politico: Чиновники ЕС сомневаются, что Трамп запретит экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские чиновники выразили осторожный оптимизм о том, что президент США Дональд Трамп откажется от планов по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива.

    Министр энергетики Ирландии Дарра О’Брайен заявил, что получил заверения от администрации США о маловероятности запрета на экспорт дизеля, пишет Politico.

    По его словам, запрет оказал бы заметное влияние на страны ЕС, однако в Вашингтоне нет активных попыток реализовать эту меру. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен также отметил, что был рад услышать заявление министра энергетики США Криса Райта о неэффективности такого запрета.

    Трамп ранее поддерживал идею временного прекращения экспорта топлива из-за роста цен на фоне событий в Иране и ограничения экспорта из России. По данным S&P Global Energy, американское топливо составляет более 50% импорта и 10% потребления дизеля в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские нефтяники выступили против запрета на экспорт дизеля. В четверг идея Дональда Трампа вызвала панику в отрасли. На прошлой неделе СМИ сообщили о планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

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