Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.17 комментариев
Футбольный клуб ПСЖ в 14-й раз стал победителем Суперкубка Франции
В матче за Суперкубок Франции футболисты ПСЖ одержали победу над соперниками из «Марселя», выиграв серию пенальти, игра прошла в Кувейте.
Встреча завершилась со счетом 2:2 в основное время. За ПСЖ голы забили Усман Дембеле на 13-й минуте и Гонсалу Рамуш на 90+5-й минуте.
У «Марселя» отличился Мэйсон Гринвуд, реализовав пенальти на 76-й минуте, а защитник ПСЖ Вильям Пачо забил мяч в свои ворота на 87-й минуте.
Однако в серии пенальти парижская команда победила со счетом 4:1, передает ТАСС.
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в матче не участвовал из-за травмы руки, которую получил 17 декабря в серии пенальти против «Фламенго» в Межконтинентальном кубке.
ПСЖ стали обладателями Суперкубка Франции в 14-й раз, что является рекордом турнира. Клуб также выиграл четыре последних розыгрыша подряд. Ближайший их преследователь, ФК «Лион», побеждал в этом турнире восемь раз.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парижский ПСЖ в мае впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, одержав в финале крупную победу над «Интером» в Мюнхене. Дональд Трамп наградил российского вратаря Матвея Сафонова, который выступает за клуб ПСЖ. В декабре российский вратарь ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА.
При этом ФИФА объявила о создании новой премии для футболистов.