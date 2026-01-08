Футбольный клуб ПСЖ в 14-й раз стал победителем Суперкубка Франции

Tекст: Катерина Туманова

Встреча завершилась со счетом 2:2 в основное время. За ПСЖ голы забили Усман Дембеле на 13-й минуте и Гонсалу Рамуш на 90+5-й минуте.

У «Марселя» отличился Мэйсон Гринвуд, реализовав пенальти на 76-й минуте, а защитник ПСЖ Вильям Пачо забил мяч в свои ворота на 87-й минуте.

Однако в серии пенальти парижская команда победила со счетом 4:1, передает ТАСС.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в матче не участвовал из-за травмы руки, которую получил 17 декабря в серии пенальти против «Фламенго» в Межконтинентальном кубке.

ПСЖ стали обладателями Суперкубка Франции в 14-й раз, что является рекордом турнира. Клуб также выиграл четыре последних розыгрыша подряд. Ближайший их преследователь, ФК «Лион», побеждал в этом турнире восемь раз.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парижский ПСЖ в мае впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, одержав в финале крупную победу над «Интером» в Мюнхене. Дональд Трамп наградил российского вратаря Матвея Сафонова, который выступает за клуб ПСЖ. В декабре российский вратарь ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА.

При этом ФИФА объявила о создании новой премии для футболистов.



