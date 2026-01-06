Европейские лидеры призвали Трампа отказаться от угроз Гренландии

Tекст: Алексей Дегтярёв

В заявлении подчеркивается, что Арктика является ключевым элементом европейской, международной и трансатлантической безопасности, а также указывается на необходимость коллективной обороны региона совместно с США в рамках НАТО, передает Bloomberg.

«Безопасность в Арктике должна обеспечиваться только совместными усилиями союзников по НАТО, включая США, на основе принципов Устава ООН, таких как суверенитет, территориальная целостность и нерушимость границ. Мы не перестанем их защищать», – отмечается в документе.

Лидеры стран ЕС напомнили, что Гренландия входит в состав Королевства Дания и находится под коллективной защитой НАТО. Они призвали США быть «ключевым партнером» в обеспечении безопасности региона, ссылаясь на соглашение о обороне 1951 года между США и Данией.

В отдельном блоке заявления особо отмечено, что судьбу Гренландии могут определять только ее жители и Дания. «Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия вправе принимать решения по своим территориям», – говорится там.

Отмечается, что жесткая позиция европейских лидеров стала ответом на недавние заявления президента США Дональда Трампа и его советника Стивена Миллера о возможности захвата Гренландии для нужд национальной безопасности США. Копенгаген встревожен подобной риторикой, тем более после недавнего рейда США в Венесуэле.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что любое нападение США на Гренландию приведет к распаду НАТО и уничтожит существующую с 1945 года систему безопасности. Вечером во вторник министры иностранных дел и обороны Дании должны провести закрытое совещание с парламентским комитетом по внешней политике для обсуждения отношений с США.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в понедельник назвал слова Трампа неуважительными и призвал жителей не поддаваться панике, а также предложил наладить прямую линию связи между Вашингтоном и Нуком.

Канадский премьер-министр Марк Карни также поддержал территориальную целостность Дании и Гренландии, подчеркнув, что только их народы могут определять будущее региона.

Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

Американские чиновники начали разработку проекта сделки по Гренландии, ведутся обсуждения Договора о свободной ассоциации.

Напомним, после Второй мировой войны США пытались купить Гренландию у Дании, но получили лишь право на создание авиабазы.