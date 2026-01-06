В Геническе завершили модернизацию библиотеки и реконструкцию школы искусств

Сальдо сообщил о модернизации библиотеки и реконструкции школы искусств в Геническе

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко они посетили культурные объекты Геническа.

Городская публичная библиотека была переоснащена в 2024 году по нацпроекту «Культура»: обновлена мебель, техника, книжный фонд, дизайн и инфраструктура, что позволило ей соответствовать федеральным стандартам.

В библиотеке зарегистрировано 6,5 тыс. читателей со всего муниципалитета. Она стала востребованным культурным центром, куда приходят за знаниями, участвуют в мероприятиях и встречах.

Детская школа искусств также получила масштабное обновление при поддержке шефов из Краснодарского края. Сальдо уточнил, что в здании заменили кровлю, провели газ, установили котел, отремонтировали эвакуационные выходы и актовый зал на 200 мест. Созданы дополнительные учебные помещения. Подрядчик обещает сдать полностью обновленную школу уже в январе.