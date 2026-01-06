После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.4 комментария
В Геническе завершили модернизацию библиотеки и реконструкцию школы искусств
Городская библиотека Геническа получила новый статус модельной, а в детской школе искусств полностью обновили помещения и актовый зал, об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко они посетили культурные объекты Геническа.
Городская публичная библиотека была переоснащена в 2024 году по нацпроекту «Культура»: обновлена мебель, техника, книжный фонд, дизайн и инфраструктура, что позволило ей соответствовать федеральным стандартам.
В библиотеке зарегистрировано 6,5 тыс. читателей со всего муниципалитета. Она стала востребованным культурным центром, куда приходят за знаниями, участвуют в мероприятиях и встречах.
Детская школа искусств также получила масштабное обновление при поддержке шефов из Краснодарского края. Сальдо уточнил, что в здании заменили кровлю, провели газ, установили котел, отремонтировали эвакуационные выходы и актовый зал на 200 мест. Созданы дополнительные учебные помещения. Подрядчик обещает сдать полностью обновленную школу уже в январе.