Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
На подлете к Москве за прошедшие сутки уничтожено 20 дронов ВСУ
По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера субботы силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ, направляющихся к столице.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в его последнем за сутки сообщении в Telegram-канале в 23.37.
Напомним, до этого мэр города сообщал, что силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов, а затем еще шесть БПЛА.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, была успешно отражена силами ПВО.