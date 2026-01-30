Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Житель Бурятии спрятался в лесу в 30-градусный мороз после поножовщины
Правоохранители поймали злоумышленника в Бурятии, который после вооруженного конфликта с двумя молодыми людьми попытался скрыться в чаще при экстремально низкой температуре.
Инцидент развернулся в поселке Каменск, где во время бытовой ссоры пострадали двое парней, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.
Мужчина пришел в дом, где раньше жил, чтобы выяснить отношения с бывшей супругой. В ходе ссоры за мать заступился сын и его друг.
«Мужчина схватил нож и нанес удары пасынку и его товарищу», – пояснили в ведомстве.
Юноши 22 и 23 лет получили серьезные ранения в спину и шею.
Выгнанный из квартиры мужчина убежал в лес, где выбросил орудие преступления.
Силовики задержали подозреваемого во время поисковой операции и доставили в отдел. Им оказался 55-летний ранее судимый местный житель, против которого теперь возбуждено уголовное дело.
Ситуацию усугубляли сильные морозы, достигавшие в тот день отметки минус 35 градусов.
Ранее в городе Дзержинском в Московской области мужчина задушил свою девушку из-за ревности, его мать помогла ему скрыть следы преступления.