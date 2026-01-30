Житель Бурятии спрятался в лесу в 30-градусный мороз после поножовщины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент развернулся в поселке Каменск, где во время бытовой ссоры пострадали двое парней, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Мужчина пришел в дом, где раньше жил, чтобы выяснить отношения с бывшей супругой. В ходе ссоры за мать заступился сын и его друг.

«Мужчина схватил нож и нанес удары пасынку и его товарищу», – пояснили в ведомстве.

Юноши 22 и 23 лет получили серьезные ранения в спину и шею.

Выгнанный из квартиры мужчина убежал в лес, где выбросил орудие преступления.

Силовики задержали подозреваемого во время поисковой операции и доставили в отдел. Им оказался 55-летний ранее судимый местный житель, против которого теперь возбуждено уголовное дело.

Ситуацию усугубляли сильные морозы, достигавшие в тот день отметки минус 35 градусов.

