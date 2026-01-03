Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Власти Ирана сообщили о предотвращении теракта на фоне протестов
В провинции Кум в центре Ирана вооруженный боевик собирался взорвать гранату среди прохожих, но та сработала раньше, сообщил заместитель губернатора иранской провинции Кум по вопросам безопасности Мортаза Хейдари.
Хейдари заявил, что в ходе массовых протестов вооруженный боевик, связанный с террористическими группами, хотел «убить прохожих, взорвав гранату». «Однако граната случайно взорвалась у него в руках, что привело к его гибели», – приводит слова Хейдари РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
Заместитель губернатора подчеркнул прямое влияние на ситуацию в стране США и Израиля.
Протесты в Иране, начавшиеся из-за недовольства экономической ситуацией, стали приобретать характер беспорядков и погромов в северо-восточном районе исламской республики, передает Tasnim.
На видео, которое опубликовало агентство, показывается, как боевики выстреливают на темных улицах города Сербале автоматными очередями в воздух, громко выкрикивая лозунг «Смерть Хаменеи!» (аятолла Али Хаменеи является верховным лидером Ирана).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием.