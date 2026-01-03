Власти Ирана сообщили о предотвращении теракта на фоне протестов

Tекст: Антон Антонов

Хейдари заявил, что в ходе массовых протестов вооруженный боевик, связанный с террористическими группами, хотел «убить прохожих, взорвав гранату». «Однако граната случайно взорвалась у него в руках, что привело к его гибели», – приводит слова Хейдари РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

Заместитель губернатора подчеркнул прямое влияние на ситуацию в стране США и Израиля.

Протесты в Иране, начавшиеся из-за недовольства экономической ситуацией, стали приобретать характер беспорядков и погромов в северо-восточном районе исламской республики, передает Tasnim.

На видео, которое опубликовало агентство, показывается, как боевики выстреливают на темных улицах города Сербале автоматными очередями в воздух, громко выкрикивая лозунг «Смерть Хаменеи!» (аятолла Али Хаменеи является верховным лидером Ирана).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием.