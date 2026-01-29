Калининградца осудили за многолетнее насилие над падчерицей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Гусевский горсуд вынес приговор мужчине, который совершал преступления в период с сентября 2023 по май 2025 года, сообщает РИА «Новости».

Следствие установило факты изнасилования и развратных действий в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста.

Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев с установлением ряда ограничений.

Дополнительно с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере 700 тыс. рублей. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступник проживал совместно с ребенком.

Ранее Кировский райсуд Астрахани признал местного жителя виновным в насилии над родной дочерью, пасынком и падчерицей в течение восьми лет.