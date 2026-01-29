Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Калининградца осудили за многолетнее насилие над падчерицей
Суд отправил жителя Калининградской области в колонию строгого режима за многолетние сексуальные преступления против несовершеннолетней падчерицы, сообщили в пресс-службе регионального суда.
Гусевский горсуд вынес приговор мужчине, который совершал преступления в период с сентября 2023 по май 2025 года, сообщает РИА «Новости».
Следствие установило факты изнасилования и развратных действий в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста.
Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев с установлением ряда ограничений.
Дополнительно с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере 700 тыс. рублей. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступник проживал совместно с ребенком.
