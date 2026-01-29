Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Решетников заявил о росте потребительского терроризма на маркетплейсах
Более 60% продавцов маркетплейсов сталкиваются с недобросовестным поведением покупателей, что приводит к дополнительным затратам для бизнеса и закладывается в стоимость товаров и комиссии платформ, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Министр выступил на парламентских слушаниях по развитию легкой промышленности в Госдуме. Он подчеркнул, что особенно часто проблема затрагивает продавцов одежды и обуви – почти в половине всех случаев. По его словам, многие покупатели берут товары, пользуются ими и возвращают, особенно после Нового года, когда речь идет о праздничных костюмах и аналогичных товарах. Производители и представители отрасли неоднократно поднимали этот вопрос, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что действующее законодательство о защите прав потребителей не учитывает ситуацию, когда в сделках участвуют посредники – маркетплейсы и пункты выдачи заказов. Для платформ нет отдельного перечня товаров, которые не подлежат возврату, и этим пользуются недобросовестные покупатели.
Решетников рассказал, что сейчас министерство вместе с платформами, профильными ассоциациями и Роспотребнадзором обсуждает возможные решения проблемы для выработки сбалансированной позиции.
