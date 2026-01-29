Tекст: Елизавета Шишкова

Вольф назвал заблуждением слова президента Польши Кароля Навроцкого о причастности СССР к Холокосту, передает РИА «Новости».

Вольф отметил, что освобожденные узники концлагерей считали советских солдат своими спасителями и не разделяют мнение польского президента.

Раввин заявил: «Я не согласен с мнением президента Польши о том, что евреев лишили свободы. Это заблуждение. Высказывания президента Польши – это его личное мнение, потому что освобожденные узники явно думают иначе».

Он подчеркнул, что миллионы евреев благодарны советским военным за спасение и избавление от настоящего рабства. По словам Вольфа, выжившие узники разъехались по всему миру, включая Россию, США и Израиль, что свидетельствует о гуманном отношении советского руководства.

Раввин также напомнил, что советские солдаты не только освободили узников, но и помогли им выжить, предоставив еду, воду и медицинскую помощь. Он выразил уверенность, что действия советской армии были настоящим освобождением для жертв концлагерей.

В последние годы польские власти, в том числе сейм Польши, обвиняют СССР в ответственности за начало Второй мировой войны, указывая на подписание пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о причастности СССР к Холокосту на церемонии памяти в Освенциме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о фактах сотрудничества польских властей с Третьим рейхом и участии в отправке евреев в концлагеря.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения памяти о Холокосте в России.