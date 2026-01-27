МЧС: Дом с четырьмя погибшими в Балашихе не был зарегистрирован как гостиница

Мишустин: Народная программа «Единой России» отвечает реальным запросам граждан

Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель правительства провел встречу с депутатами Госдумы, сообщает Telegram-канал «Единой России». Михаил Мишустин подчеркнул: «Работа «Единой России» и правительства при реализации народной программы партии в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы».

Глава кабмина отметил, что одним из ключевых результатов прошедшего года стала подготовка и последующая корректировка федерального бюджета. Поправки, предложенные «Единой Россией», позволили дополнительно направить более 174 млрд рублей на приоритетные социальные направления. Эти средства пошли на усиление поддержки семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, ускорение капитального ремонта школ, развитие инфраструктуры научных организаций, продолжение газификации, строительство и обновление дорог, а также благоустройство сельских территорий.

В рамках реализации народной программы по всей стране продолжается ввод в эксплуатацию социально значимых объектов. Речь идет о десятках новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. По словам председателя правительства, именно такие проекты в наибольшей степени влияют на качество жизни людей и реализуются при тесном взаимодействии с кабмином.

Отдельное внимание было уделено поддержке защитников Отечества. Мишустин напомнил, что в прошлом году партия выступила инициатором целого пакета законов, расширивших меры социальной защиты военнослужащих и их семей.

Премьер также подчеркнул, что совместная работа партии и правительства направлена на системные улучшения в различных сферах – от транспорта и строительства до здравоохранения. В числе приоритетов – повышение доступности лекарственного обеспечения во всех населенных пунктах страны. Так, законопроект о передвижных аптечных пунктах, подготовленный депутатами и сенаторами, уже принят в первом чтении и получил положительное заключение правительства.

Кроме того, на встрече была отмечена активная и последовательная работа в сфере совершенствования миграционного законодательства, которая ведется в плотном взаимодействии исполнительной и законодательной власти.