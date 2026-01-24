Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.8 комментариев
Berliner Zeitung предсказала Украине два сценария – плохой и ещё хуже
Украина стоит перед стратегической дилеммой или выбором меньшей из двух зол, причём каждая подаётся как «навязанный мир», обещая в случае отказа больше негатива, чем прежде, отметили в статье для Berliner Zeitung эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт и военный аналитик Маркус Райснер.
«До фактического заключения мира ещё далеко, но дискуссия набирает обороты. В конечном итоге, похоже, для Украины возможны два исхода: один негативный, а другой еще более негативный. Дилемма, для которой, по всей видимости, больше нет решения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).
Авторы статьи не поясняют, какие сценарии они называют негативными для Украины. Упоминается лишь, что Киев загнан в угол и особо выбирать киевскому режиму не из чего. Мирное соглашение с Россией очевидно невозможно без серьёзных уступок и максимального согласия на требования Москвы.
Герхард Манготт считает, Украина не сможет избежать территориальных уступок, отказа от членства в НАТО и вывода иностранных войск.
«Всё остальное совершенно неприемлемо для России, и я не вижу места для маневра у украинского руководства», – цитирует его ТАСС.
