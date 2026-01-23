  • Новость часаКремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    23 января 2026, 14:10 • Новости дня

    Euractiv: Лидеры ЕС провели «групповую терапию» из-за угроз Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры стран Евросоюза провели в четверг вечером в Брюсселе необычную встречу на фоне напряженности в отношениях с США и угроз для Гренландии, передает Euractiv.

    По информации издания Euractiv, обсуждение прошло в комнате без телефонов и напоминало скорее групповую терапию, чем традиционное кризисное совещание, передает РИА «Новости».

    По словам одного из дипломатов, атмосфера на встрече была ближе к «антистресс ужину», чем к напряженным переговорам. Однако другой чиновник отметил, что несмотря на внешнее спокойствие, внутри ощущалось изменение настроения из-за событий этой недели, которые оставили заметный след.

    Завершилась встреча, по данным источника, не на мажорной ноте – у собравшихся осталось «горькое послевкусие». Это было связано с тем, что ни лидеры, ни дипломаты так и не получили подробностей о возможной договоренности между Дональдом Трампом и НАТО, которая могла бы смягчить текущий кризис.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Агентство Bloomberg писало, что Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США.

    Газета Daily Mail сообщала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по одному млн долларов за присоединение острова к США.

    23 января 2026, 10:27 • Новости дня
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы, сообщает The New York Times (NYT).

    Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес европейских стран на форуме в Давосе, сообщает The New York Times.

    По словам Зеленского, Европа остается «фрагментированным калейдоскопом» и не может стать глобальной силой, способной защитить свободу и противостоять угрозам. Он подчеркнул, что Европа полагается на военную мощь Соединенных Штатов и не готова действовать самостоятельно.

    Зеленский отметил, что европейские власти не смогли эффективно противодействовать действиям России и недостаточно строго реагировали на попытки обхода санкций со стороны российских нефтяных танкеров. Он также сравнил позицию Европы с решительными мерами США, приведя в пример военную операцию против Николаса Мадуро и действия в отношении Венесуэлы.

    В своей речи Зеленский указал на опасность того, что Европа может остаться без поддержки США в будущем, и призвал европейские страны к большей самостоятельности и единству. По его мнению, только совместные усилия с Украиной позволят защитить европейский образ жизни и безопасность.

    Зеленский также сообщил, что провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой стороны достигли договоренности относительно гарантий безопасности для Украины после завершения военных действий. Однако подробности о характере этих гарантий он не раскрыл. Отмечается, что конкретных соглашений о послевоенном восстановлении или дополнительных гарантиях безопасности на форуме достигнуто не было.

    Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, она могла бы «решить проблему с российскими кораблями» у Гренландии.

    Зеленский ранее подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    Украинский лидер обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его призывов атаковать Иран.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    23 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности», – указала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Чиновница уточнила, что увеличение оборонных расходов следует направить на закупку специализированной техники. В качестве примера необходимого оборудования она назвала европейский ледокол.

    На этой неделе руководство ЕК уже анонсировало подготовку предложений по данному вопросу. Планируется задействовать военные фонды Евросоюза для технического оснащения в Арктике.

    В начале января британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил защиту союзников по Европе от «агрессивной России» на Крайнем Севере.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    23 января 2026, 03:59 • Новости дня
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, которые включают 1,5 трлн долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, Киев «выдвинул требование» выделить 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. 800 млрд планируется выделить «в два этапа, на первом этапе – 300 млрд». Еще 700 млрд – «это военные расходы в течение следующих десяти лет», передает ТАСС.

    «Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», – заявил Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    23 января 2026, 11:15 • Новости дня
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони готовятся подписать ряд соглашений, включая оборонное сотрудничество и поддержку промышленности ЕС, сообщает Politico.

    Мерц и Мелони встретятся в пятницу на саммите в римской вилле Дория Памфили, где они намерены заключить соглашения по оборонным и экономическим вопросам. В переговорах примут участие 21 министр из обеих стран, ожидается подписание около десяти документов, подтвердило правительство Италии. Германия и Италия уже имеют совместное предприятие по производству танков между Rheinmetall и Leonardo, пишет Polotico.

    Стороны также готовят совместную позицию по восстановлению промышленности ЕС и расширению экспорта, которую представят на саммите Европейского совета 12 февраля. Мерц и Мелони единодушны в критике задержек по соглашению с МЕРКОСУР и стремятся снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом. Политики демонстрируют личную симпатию и считают сотрудничество надежным, в отличие от отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чье поведение неоднократно вызывало раздражение в Берлине и Риме.

    В то же время между Мерцем и Мелони сохраняются разногласия: премьер Италии ранее не поддержала идею использовать замороженные российские активы для помощи Украине и добивалась уступок для фермеров по МЕРКОСУР. В вопросах финансовой дисциплины Берлин и Рим также расходятся: Италия традиционно выступает за мягкую фискальную политику, а Германия – за жесткую экономию. Тем не менее оба лидера пошли на сближение позиций: Мелони сократила расходы Италии, а Мерц увеличил госдолг ради инвестиций в оборону.

    Как отмечают эксперты, альянс Мерца и Мелони носит прагматичный и тактический характер, обусловленный внутренними политическими изменениями в обеих странах и необходимостью выстраивать альтернативу тандему с Францией.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на переговоры с премьером Италии Джорджой Мелони по вопросам торгового давления со стороны США и других партнеров.

    В Евросоюзе обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    22 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    23 января 2026, 01:16 • Новости дня
    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»

    Зеленский: Украина может решить проблему с кораблями России у Гренландии

    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина была в НАТО, то могла бы «решить проблему с российскими кораблями», которые якобы находятся у Гренландии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Если российские военные корабли беспрепятственно курсируют вокруг Гренландии, Украина может помочь», – заявил Зеленский в соцсетях. Он уверяет, что у Украины якобы «есть опыт и оружие», чтобы уничтожить эти корабли.

    «Если бы нас попросили, и если бы Украина была в НАТО – но нас там нет – мы бы решили эту проблему с российскими кораблями», – заверил он.

    Один из популярных ответов на это заявление гласит: «Брат, Путин избивает тебя до полусмерти на Украине. Какие действия ты хочешь предпринять в Гренландии? Просто заткнись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против так называемой «российской угрозы» для Гренландии. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России. В гренландских водах не находятся российские суда или флот, заявила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

    23 января 2026, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    Bloomberg: Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соглашение, достигнутое Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предусматривает размещение американских ракет и предоставление США горнодобывающих прав в Гренландии, пишет Bloomberg.

    США получили согласие на размещение ракет и расширение добычи полезных ископаемых на территории Гренландии в рамках соглашения с НАТО, что позволит альянсу усилить безопасность в Арктике и противостоять возможным угрозам со стороны России или Китая, сообщает Bloomberg.

    Решение было принято после встречи Дональда Трампа с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    В рамках достигнутого «фреймворка» США получают право размещать ракеты, а также ограничить доступ китайских компаний к разработке ресурсов. Как уточнил европейский чиновник, договорённость также зависит от того, выполнит ли Трамп своё обещание не вводить пошлины против европейских стран, что снижает напряжение в отношениях между США и союзниками по альянсу.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью, что вопрос суверенитета Гренландии на переговорах не обсуждался. «Мы не касались этих деталей», – подчеркнул он, добавив, что также не обсуждалось наращивание численности американских военных на острове, хотя власти Дании открыты к такому сценарию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уточнила, что Рютте не уполномочен вести переговоры от её имени и уступка территории США невозможна.

    Президент Трамп сообщил телеканалу Fox Business, что условия сделки ещё обсуждаются, но называет достигнутые договорённости «полным доступом» для США. «Сроки не ограничены. Мы получаем всё, что хотели, и это бесплатно», – заявил он. На вопрос о возможной покупке Гренландии Трамп допустил такую вероятность, но подчеркнул, что пока США получают «тотальную безопасность» без передачи суверенитета.

    Ситуация вызвала тревогу среди жителей Гренландии. Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен обратился к населению с призывом готовиться даже к маловероятному сценарию военного вмешательства США, что усилило протесты против расширения американского военного присутствия. Эта реакция может усложнить позицию Копенгагена в переговорах с властями острова, отмечают датские политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки датских солдат были замечены в аэропорту Гренландии.

    Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах США и НАТО по поводу Гренландии.

    Немецкие солдаты находились на защите Гренландии только одни сутки.

    23 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Орбан: Зеленский «перешел черту» в Давосе

    Орбан: Зеленский в своем выступлении в Давосе перешел черту

    Орбан: Зеленский «перешел черту» в Давосе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе «перешел черту», передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, Зеленский вновь подверг критике венгерское правительство и лично его в преддверии выборов в Венгрии.

    «Он перешел черту. Удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», – написал Орбан на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Венгерский премьер также считает, что вся финансовая помощь, которую Брюссель направляет Украине, оказывается бесполезной, поскольку, по мнению Орбана, Зеленский не способен эффективно распоряжаться этими средствами.

    Ранее Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме о слабости европейских стран в ответе на действия России.

    Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    Орбан сообщил, что руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины на сумму 1,5 трлн долларов.

    23 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил о противоречии «Совета мира» Трампа Уставу ООН
    Глава Евросовета заявил о противоречии «Совета мира» Трампа Уставу ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран ЕС опасаются, что новый «Совет мира», инициированный США, может противоречить основным принципам Устава ООН, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    «У нас есть обоснованные сомнения в соответствии «Совета мира» принципам и Уставу ООН», – приводит слова Кошты ТАСС.

    Кошта выступил на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Гренландии. Он заявил, что европейские лидеры намерены продолжать сотрудничество с США по вопросам установления мира в Газе без участия в этой структуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС провел экстренный саммит по Гренландии.

    В Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Президент США Дональд Трамп на церемонии заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

    23 января 2026, 11:35 • Новости дня
    Захарова иронично ответила на заявления главы МИД Норвегии о викингах в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйда, заявившего о путешествиях викингов в Днепропетровск, Херсон и Запорожье.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на выступление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйда, который во время визита в Киев рассказал о путешествиях викингов по территориям Днепропетровска, Запорожья и Херсона, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что министр допустил историческую неточность, поскольку города Днепропетровск, Запорожье и Херсон были основаны значительно позже, в XVIII веке, во времена Российской империи.

    По ее словам, норвежский министр упустил из виду этот факт, что, по мнению дипломата, говорит о низком уровне образования европейских политиков.

    «Безграмотность Эспена Барта Эйда – это тоже наследие его предков-викингов? Или как? Это наследие его предков, которые грабили и убивали людей по всей Европе? Или это что-то самоприобретенное?» – иронично отметила дипломат.

    Она также напомнила, что викинги, которых министр упомянул в своей речи, были известны грабежами и убийствами по всей Европе, что добавляет иронии в его исторические экскурсы.

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде ранее подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе за независимость и общие принципы.

    Российское посольство в Осло отметило, что Норвегия придерживается конфронтационной линии западных стран и способствует эскалации прокси-войны с Россией.

    23 января 2026, 10:46 • Новости дня
    Bloomberg: Мерц сделал ставку на Италию и охладил отношения с Францией
    Bloomberg: Мерц сделал ставку на Италию и охладил отношения с Францией
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджа Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров.

    Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне усиливающегося разногласия с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США, пишет Bloomberg.

    В пятницу он прибыл в Рим на совместное заседание кабинетов с премьером Джорджа Мелони, где стороны обсуждают укрепление европейских экономик и снижение уязвимости Евросоюза перед давлением торговых партнеров и мировых держав.

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе Мерц заявил, что надеется на «почти революционные идеи» для ускорения роста, и предложил ввести «аварийный тормоз» в бюджетной политике ЕС, перераспределив средства на повышение конкурентоспособности компаний.

    «Мы хотим иметь быструю, динамичную Европу», – подчеркнул он. Совместные предложения Берлина и Рима планируется представить лидерам ЕС на саммите под Брюсселем 12 февраля, посвященном конкурентоспособности Европы.

    Встреча проходит после напряженной недели, когда европейским компаниям пригрозили повышением американских пошлин, а президент США Дональд Трамп попытался вынудить Данию передать США контроль над Гренландией.

    В Давосе стороны наметили соглашение, предусматривающее резкое усиление американского присутствия на крупнейшем острове мира, но эпизод обострил кризис доверия в трансатлантических отношениях и проявил растущую дистанцию между Берлином и Парижем.

    Франция и Германия традиционно расходятся в вопросе управления ЕС: Париж настаивает на большем заимствовании и централизации, тогда как Берлин возражает, учитывая свою зависимость от экспорта в США.

    На фоне «гренландского кризиса» Эммануэль Макрон призвал активировать еще ни разу не применявшийся инструмент ЕС, дающий Еврокомиссии широкие полномочия для ответных мер.

    Мерц, учитывая интересы немецкого бизнеса, публично раскритиковал эту позицию, пояснив журналистам в Берлине, что Франция страдает от американских тарифов иначе и потому «хочет реагировать немного жестче».

    Еще до последнего обострения Мерц был разочарован неспособностью Макрона провести реформы во Франции на фоне расколотого парламента и сопротивления общества. Лидеры также расходились по проекту совместного истребителя FCAS и по торговому соглашению с крупнейшими экономиками Южной Америки, которое Мерц поддерживал, а Париж пытался заблокировать. Во Франции настаивают, что именно жесткая линия заставила Трампа отступить, а министр финансов Ролан Лескюр заявил, что последние дни показали эффективность твердой и устрашающей позиции.

    На этом фоне усиливается роль Джорджи Мелони. Ее правая партия долго оставалась на политической периферии, но в 2022 году она пришла к власти, а сама Мелони стала одной из самых устойчивых фигур в европейской политике и, как и Мерц, стремится сохранять приемлемые отношения с президентом США, одновременно критикуя ограничения со стороны ЕС.

    Подготовленный к переговорам трехстраничный документ называет Германию и Италию «двумя главными индустриальными европейскими нациями», что выглядит прозрачным уколом в адрес Франции.

    Депутат от партии Мелони Джанджакмо Каловини отметил, что внешнеполитическая повестка Рима и Берлина охватывает сохранение единства Запада и мир на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что ключевым направлением станет бизнес, поскольку промышленность, жизненно важная для Италии и Германии, «заплатила цену за слишком многие ошибки, допущенные в Брюсселе».

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    23 января 2026, 00:14 • Новости дня
    Фицо усомнился в пользе Каллас для ЕС из-за отказа Рубио встретиться с ней

    Tекст: Антон Антонов

    Если госсекретарь президента США Марко Рубио отказывается встретиться с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, то возникает вопрос, какую пользу приносит ее служба, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если... Марко Рубио отказывается встретиться с Каей Каллас… какую пользу приносит ее служба? Из глубокого кризиса, в котором находится Евросоюз, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо в видеообращении заявил, что нынешнее руководство ЕС не способно решать ключевые проблемы – от снижения конкурентоспособности из-за климатических целей до ситуации с нелегальной миграцией и отсутствия смелости выражать независимую позицию.

    Он отметил, что сейчас Евросоюз руководствуется исключительно антироссийскими настроениями, а в его руководстве находятся люди, которых избегают мировые лидеры. Он подчеркнул, что выход из кризиса возможен только при появлении новых идей и нового руководства.

    Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал.

    Премьер также раскритиковал внеочередной саммит в Брюсселе, назвав его «супердорогим ужином» и отметив, что заседание не приведет к принятию решений. Фицо выразил надежду, что встреча не затянется до утра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    22 января 2026, 16:27 • Новости дня
    Посол РФ в Дании заявил о невозможности изъятия земли под посольством

    Барбин заявил о дипломатическом иммунитете земли под посольством в Дании

    Посол РФ в Дании заявил о невозможности изъятия земли под посольством
    @ rusembdk

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский дипломат отметил, что участок под российским посольством в Копенгагене защищен иммунитетом, а возможность его изъятия является маловероятной.

    Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что власти Копенгагена не могут просто так забрать землю под российским посольством, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатическая территория обладает иммунитетом, что делает ее изъятие практически невозможным. «У нас есть иммунитет, просто так забрать землю, отобрать здание практически невозможно», – сказал Барбин в эфире телеканала «Россия 24».

    Посол подчеркнул, что у России отсутствует альтернативный план на случай, если власти Дании попытаются изъять участок. Он объяснил, что такой сценарий считается лишь теоретически возможным, и подчеркнул, что сейчас оснований для этого нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Барбин в четверг сообщал, что российское диппредставительство в Дании продолжает работать в обычном режиме и оказывает все консульские услуги.

    До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение Копенгагена об изъятии участка земли у российского посольства, связав это с территориальными вопросами в Гренландии.

    Напомним, что во вторник Барбин сообщил о сокращении численности дипмиссии и угрозах датских властей отобрать землю, где размещаются здания посольства.


    22 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас заявила о нанесенном ударе по трансатлантическим отношениям

    Каллас заявила о серьезном ухудшении отношений Евросоюза и США

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз столкнулся с самым серьезным за последнее время испытанием трансатлантических связей, однако европейские лидеры подчеркивают важность сохранения диалога с США, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

    Серьезный удар по трансатлантическим отношениям был нанесен на этой неделе, сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

    Она выступила перед журналистами по прибытии на внеочередной саммит Евросоюза, который посвящен ситуации вокруг Гренландии.

    Каллас подчеркнула, что в этом году ЕС уже понял,что эти отношения уже не такие, какими были раньше.

    «ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим», – отметила глава евродипломатии.

    По словам Каллас, несмотря на сложности, Евросоюз намерен приложить усилия для сохранения и укрепления сотрудничества с США.

    Ранее европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Президент Чехии Петр Павел отметил, что страны Европы должны сами обеспечивать свою безопасность без помощи Соединенных Штатов.

    Axios сообщал, что план Дональда Трампа по Гренландии предполагает сохранение суверенитета Дании при военном присутствии США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.

    22 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды

    Доля доллара в мировой торговле впервые снизилась до исторического минимума. И хотя изменения в процентах выглядят небольшими, в абсолютных цифрах это ощутимый показатель. Бенефициаром этого события стал не евро, а китайский юань. Почему доллар сдает позиции юаню? Подробности

    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход

    Восемнадцать стран участвовали в четверг в подписании устава новой международной организации под названием «Совет мира». России среди них не было – и президент Владимир Путин накануне подробно объяснил, почему наша страна только лишь изучает предложение войти в эту структуру. В заявлении российского лидера видится тонкий дипломатический ход. Какой именно? Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

