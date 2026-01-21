Объявлено об индексации социальных выплат и пособий в феврале

Tекст: Елизавета Шишкова

Все назначенные социальные выплаты и страховые пособия будут автоматически проиндексированы с февраля, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Индексация составит 5,6% и коснется людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других получателей федеральных льгот.

К этой категории относятся ежемесячные денежные выплаты, которые с февраля увеличатся на 5,6%. На такую же величину проиндексируют материнский капитал. Для семей, которые еще не использовали средства капитала, сумма вырастет более чем на 38 тыс. рублей – почти до 729 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет на 51 тыс. рублей, до 963 тыс. рублей. Остатки средств по сертификатам также будут увеличены.

Социальный фонд увеличит ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка. С февраля единовременное пособие составит 28,5 тыс. рублей, а для семей, усыновляющих ребенка-инвалида или ребенка старше восьми лет – более 217 тыс. рублей. Такая же сумма предусмотрена при усыновлении нескольких братьев и сестер.

Страховые выплаты для работников, получивших травму на производстве или профзаболевание, также вырастут. Максимальная единовременная выплата по таким случаям достигнет 163,6 тыс. рублей. Максимальная сумма больничного по несчастному случаю на производстве составит 503 тыс. рублей, а ежемесячное пособие при утрате трудоспособности – 125,8 тыс. рублей.

Денежная компенсация набора социальных услуг также будет увеличена. По умолчанию набор предоставляют в натуральной форме – бесплатные лекарства, медицинские изделия, санаторные путевки и бесплатный проезд на электричках. С февраля сумма денежной компенсации вырастет до 1,8 тыс. рублей и будет перечисляться автоматически.