Бой боксеров Никиты Цзю и Зерафы признали несостоявшимся в Австралии

Бой боксеров Никиты Цзю и Зерафы признан в Австралии несостоявшимся

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бой между сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никитой Цзю и австралийцем Майклом Зерафой в Брисбене был признан несостоявшимся, сообщает ТАСС.

Поединок остановили во втором раунде после столкновения боксеров головами. Врач после осмотра Зерафы порекомендовал рефери прекратить бой, поэтому титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 72,6 кг остался вакантным.

Для 27-летнего Никиты Цзю это первый несостоявшийся бой: ранее он одержал 11 побед, девять из которых нокаутом. В этой встрече спортсмен дебютировал в средней весовой категории, до этого владея титулами чемпиона Австралии и чемпионата Австралии и Азии по версии IBF в весе до 69,9 кг.

Цзю родился в Австралии в 1998 году. спустя шесть лет после переезда родителей. В юности он был чемпионом страны среди юниоров, но в 16 лет сделал паузу в спорте ради учебы. Вернуться в профессиональный бокс он решил в 23 года, начав карьеру в 2022 году.

Его соперник, 33-летний Майкл Зерафа, имеет в активе 34 победы (22 нокаутом) и пять поражений. В 2024 году он уже боксировал за титул чемпиона мира WBA, однако проиграл кубинцу Эрисланди Ларе техническим нокаутом во втором раунде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Никита Цзю одержал победу техническим нокаутом в Сиднее и сохранил интерконтинентальный пояс WBO. Ранее, в ноябре 2023 года он стал чемпионом Австралии по боксу в первом среднем весе, выиграв у Дилана Биггса.