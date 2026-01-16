Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.8 комментариев
Китай полностью остановил закупки российской электроэнергии с 1 января
Китай с 1 января 2026 года полностью прекратил импорт электроэнергии из России, сообщили СМИ.
Решение связано с тем, что впервые экспортные цены на российскую электроэнергию оказались выше внутренних тарифов КНР, что сделало поставки экономически невыгодными для китайской стороны, пишет «Коммерсантъ».
Действующий контракт на поставку электроэнергии между «Интер РАО» и Государственной электросетевой корпорацией Китая сохраняет силу до 2037 года. Несмотря на это, с августа 2023 года объемы экспорта постепенно сокращались из-за растущего дефицита мощностей в энергосистеме Дальнего Востока. В «Интер РАО» сообщили, что контракт не расторгнут, и подчеркнули: «Стороны активно изучают возможности для осуществления торговли».
В Минэнерго пояснили, что экспорт может быть возобновлен при поступлении запроса от Китая и достижении взаимовыгодных условий сделки. По оценкам аналитиков, объемы российских поставок для Китая были незначительными, поэтому Пекин без труда может заместить их за счет других источников.
Ранее сообщалось, что Россия заняла третье место среди стран G20 по доступности электроэнергии для домохозяйств, уступив лишь Турции и Саудовской Аравии.
В ноябре глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Китай на сегодняшний день можно назвать единственной промышленной супердержавой, от которой зависят производства многих стран.