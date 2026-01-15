Кремль назвал большим горем смерти детей в роддоме Новокузнецка

Песков назвал большим горем смерти детей в роддоме Новокузнецка

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал трагедию в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы, передает РИА «Новости».

«Это действительно большое горе», – заявил Песков.

Песков выразил соболезнования родителям, потерявшим детей. По его словам, в Кремле глубоко сочувствуют семьям погибших.

Также Дмитрий Песков подчеркнул необходимость принять меры для предотвращения подобных трагедий в будущем. Он добавил, что предстоит выяснить все причины происшествия, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

Ранее суд признал девять матерей потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке.

Главврача и врио заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержали по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как новокузнецкий родильный дом стал местом массовой гибели новорожденных.