Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.3 комментария
Кремль назвал большим горем смерти детей в роддоме Новокузнецка
Песков назвал большим горем смерти детей в роддоме Новокузнецка
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родителям погибших младенцев в Кузбассе и подчеркнул необходимость расследования трагедии в роддоме Новокузнецка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал трагедию в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы, передает РИА «Новости».
«Это действительно большое горе», – заявил Песков.
Песков выразил соболезнования родителям, потерявшим детей. По его словам, в Кремле глубоко сочувствуют семьям погибших.
Также Дмитрий Песков подчеркнул необходимость принять меры для предотвращения подобных трагедий в будущем. Он добавил, что предстоит выяснить все причины происшествия, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.
Ранее суд признал девять матерей потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке.
Главврача и врио заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержали по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как новокузнецкий родильный дом стал местом массовой гибели новорожденных.