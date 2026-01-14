Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.4 комментария
Россиян предупредили о возможности наказания за опоздание из-за снегопада
HR-эксперт Ганькина: Работодатель вправе наказать за опоздание из-за снегопада
Работодатель вправе применить дисциплинарные санкции за опоздание из-за снегопада, но есть много нюансов, сообщил директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина объяснила, что Трудовой кодекс рассматривает опоздание как нарушение трудового распорядка, а закон не содержит строгого перечня уважительных причин. Даже задержка на 10 –15 минут формально может стать основанием для дисциплинарных мер, передает «Газета.Ru».
Ганькина подчеркнула, что сильный снегопад не считается универсальной уважительной причиной, так как погодные условия в России предсказуемы. Работодатель ожидает от сотрудников предусмотрительности, например, выхода из дома раньше или выбора другого маршрута. Однако при аномальном снегопаде, транспортном коллапсе, официальном закрытии дорог или сбоях общественного транспорта суды часто признают такие обстоятельства уважительными.
Эксперт отметила, что важную роль играет поведение работника: если он заранее уведомил работодателя о задержке и предоставил подтверждения – скриншоты уведомлений, справки от перевозчиков, сообщения МЧС или ГИБДД – работодатель должен это учесть. Судебная практика показывает, что при объективных погодных аномалиях и добросовестных действиях сотрудника работодатели, применившие строгие меры, часто проигрывают споры.
Ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» Вячеслав Филиппов добавил, что опоздание по уважительной причине, подтвержденной документами, не считается прогулом. Он советует немедленно уведомлять руководство, собирать доказательства задержки и писать объяснительную по запросу работодателя. При подтвержденной уважительной причине даже замечание объявлять нельзя.
Отсутствие на работе в такие дни может быть не оплачено, но требовать отработки этих дней работодатель не вправе без отдельного соглашения. Если сотрудник получил взыскание, он может его оспорить, предоставив подтверждающие документы. Филиппов отметил, что суды не считают отсутствие из-за непогоды прогулом даже при теоретической возможности выехать раньше.
В Республике Коми этой зимой отметили самый высокий уровень сугробов в России, где высота снега достигла 76 сантиметров.
Юрист Иван Соловьев дал совет, как не лишиться работы из-за опоздания в снегопад.