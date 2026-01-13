Жительницы Новокузнецка рассказали об угрозах здоровью в местном роддоме

Tекст: Алексей Дегтярёв

Рожавшие ранее в роддоме Новокузнецка, где погибли девять новорожденных, сообщили о грубом и жестоком отношении со стороны персонала «Газете.Ru».

Одна из собеседниц сообщила, что в 2005 году медики отказались делать ей кесарево сечение без взятки, а после операции не показывали новорожденного сына и не сообщали о его состоянии.

«Отношение хамское, прокесарили только после того, как муж привез деньги, чуть не угробили меня и ребенка», – добавила она.

Позже у этой роженицы начались осложнения, шов загноился, а выписали ее в спешке.

Женщина заявила, что персонал постоянно проявлял злорадство, особенно медсестры. В реанимации, по ее словам, рожениц торопили уходить, даже если те были слабы.

Мать не видела ребенка, она и с трудом смогла получить информацию о его состоянии. Собеседница отметила, что случаи хамства и смертей в этом роддоме были не единичными, а после родов у нее до сих пор остались проблемы со здоровьем.

Другая женщина рассказала, что в 2013 году врачи во время экстренного кесарева оскорбляли ее из-за веса и обсуждали внешность.

«Самый кошмарный роддом, который вообще я когда-либо видела», – призналась она.

После родов у нее началось заражение, однако в выписке врачи указали диагноз «аппендицит», чтобы скрыть ошибку. По ее словам, если бы она не согласилась на госпитализацию сразу, могла бы погибнуть.

Женщины подчеркивают, что в других роддомах города отношение было совершенно иным, а первый роддом они считают опасным для рожениц и новорожденных.

Следственный комитет России сообщал, что в роддоме Новокузнецка погибли девять младенцев, уголовные дела возбудили по статьям о халатности и о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Академик РАН и замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко пояснял, что гибель детей может быть связана с бактериальной инфекцией.