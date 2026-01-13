«Северяне» ударами «Герани-2» разгромили склады БПЛА в Черниговской области

Tекст: Катерина Туманова

«Ударами БПЛА «Герань-2» уничтожены склады БПЛА дальнего действия и казармы операторов в районе Шостки», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

На Сумском направлении штурм-подразделения продвинулись на 10 участках фронта и в Краснопольском – на трёх. Общее продвижение составило до 600 м. Артиллерия отработала по выявленным позициям ТРО в районах Рыжевки и Искрисковщины.

На Харьковском направлении районе Старицы «Северяне» продвинулись на 500 м на четырех участках фронта и закрепились.

«Для удержания позиций на данном направлении украинское командование задействует связистов из 76-го полка связи. В ходе зачистки были найдены документы военнослужащих этого подразделения», – рассказали бойцы.

Юго-западнее Лимана, в лесу, при поддержке огня «Солнцепеков» «Северяне» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. В Волчанских Хуторах штурмовики заняли и зачистили 10 домовладений, продвинувшись на 300 м.

В районе Меловое-Хатнее продолжается зачистка лесопосадки возле Двуречанского. Удары «Герани-2» уничтожили пункты дислокации резервов 3 отмбр в районе Великого Бурлука.

«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

