Белый дом сообщил об обсуждении новых санкций против России в ближайшие дни

Эксперт Юшков: Арктические технологии позволили России превзойти США в производстве СПГ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В России действует несколько проектов по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Это и «Сахалин-2», и «Ямал СПГ», и «Арктик СПГ», – перечислил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

По его оценкам, они более эффективны по сравнению с американскими проектами по целому ряду причин. Первая – расположение. Российские заводы расположены непосредственно на самих месторождениях – в Арктике и на шельфе острова Сахалин в субарктических условиях, указал собеседник.

«Проектная мощность, скажем, «Ямал СПГ» составляет 17,4 млн тонн в год, производит он 20-21 млн тонн сжиженного природного газа. Причем эти объемы – не предел. Если бы было больше газовозов ледового класса, вероятно, речь шла о еще больших цифрах», – рассуждает аналитик. Он отметил, что основные американские заводы находятся в Мексиканском заливе. Отсюда вытекает и вторая причина превосходства России над США в СПГ – это климат.

«Одно дело сжижать газ там, где среднегодовая температура воздуха колеблется в районе плюс 20 градусов. А другое – в Арктике. Сжижение – это охлаждение до минус 162 градусов. Поэтому чем ниже температура окружающей среды, тем более эффективнее производство: в частности, меньше затрат на энергию. Ниже, кстати, и себестоимость», – детализировал Юшков.

«Россия зарегистрировала свои технологии для среднетоннажного и даже крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, например, «Арктический каскад модифицированный». Но теперь нам предстоит научиться самим производить все оборудование для подобного СПГ-завода. Я бы назвал это задачей стратегической важности», – резюмировал аналитик.

В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что Россия имеет более эффективные, чем США, технологии добычи и сжижения газа.

По словам главы государства, российская компания «Новатэк» достигла технологий, которых «в мире не существует». «Это высокотехнологичная сфера», – подчеркнул Путин. Он также предложил использовать эти компетенции для освоения месторождений на Аляске, сообщает РИА «Новости».

«У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске», – отметил он. «На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению», – пояснил президент. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией, добавил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Китаем по экспорту СПГ, что позволит ускорить газификацию российских регионов. Общий потенциал газопроводной инфраструктуры между двумя странами в перспективе составит 100 млрд кубометров.

Кроме того, Москва и Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Газета ВЗГЛЯД объясняла обоюдную важность этого проекта.