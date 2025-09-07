Во Владивостоке открыли первый филиал Национального центра «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

Торжественная церемония открытия первого филиала Национального центра «Россия» в Приморском крае прошла во Владивостоке, передает Национальный центр «Россия». В открытии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, мэр Владивостока Константин Шестаков, а также жители и гости города.

Губернатор отметил, что филиал станет важной точкой притяжения для жителей региона, предоставит возможности для знакомства с достопримечательностями и участия в образовательных программах, особенно для детей. Он добавил, что в будущем площадка продолжит расширяться и обзаведется конгресс-холлом, а также современными пространствами для молодежи.

В ходе церемонии Олег Кожемяко вручил генеральному директору НЦ «Россия» Наталье Виртуозовой медаль Приморского края «За особый вклад в развитие Приморского края» I степени. Его слова подтвердил и мэр Владивостока, подчеркнувший вклад команды региона в запуск филиала.

Гендиректор центра Наталья Виртуозова заявила: «Мы уверены, что филиал станет новым местом силы, точкой культурного притяжения, пространством, где рождаются идеи и каждый чувствует гордость за Россию и сопричастность к ее будущему. Именно поэтому символом филиала выбран уссурийский тигр – гордый, величественный и узнаваемый во всем мире».

Праздник завершился совместным исполнением гимна России сотрудниками центра, участниками СВО, ветеранами и артистами, а также выступлением певицы Евы Польны. С 1 сентября в филиале стартовала бесплатная экскурсионная программа «Открой Приморский край».