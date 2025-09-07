Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Во Владивостоке открыли первый филиал Национального центра «Россия»
Во Владивостоке торжественно открылся первый региональный филиал Национального центра «Россия», символом которого стал уссурийский тигр, олицетворяющий силу и уникальность Приморья.
Торжественная церемония открытия первого филиала Национального центра «Россия» в Приморском крае прошла во Владивостоке, передает Национальный центр «Россия». В открытии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, мэр Владивостока Константин Шестаков, а также жители и гости города.
Губернатор отметил, что филиал станет важной точкой притяжения для жителей региона, предоставит возможности для знакомства с достопримечательностями и участия в образовательных программах, особенно для детей. Он добавил, что в будущем площадка продолжит расширяться и обзаведется конгресс-холлом, а также современными пространствами для молодежи.
В ходе церемонии Олег Кожемяко вручил генеральному директору НЦ «Россия» Наталье Виртуозовой медаль Приморского края «За особый вклад в развитие Приморского края» I степени. Его слова подтвердил и мэр Владивостока, подчеркнувший вклад команды региона в запуск филиала.
Гендиректор центра Наталья Виртуозова заявила: «Мы уверены, что филиал станет новым местом силы, точкой культурного притяжения, пространством, где рождаются идеи и каждый чувствует гордость за Россию и сопричастность к ее будущему. Именно поэтому символом филиала выбран уссурийский тигр – гордый, величественный и узнаваемый во всем мире».
Праздник завершился совместным исполнением гимна России сотрудниками центра, участниками СВО, ветеранами и артистами, а также выступлением певицы Евы Польны. С 1 сентября в филиале стартовала бесплатная экскурсионная программа «Открой Приморский край».