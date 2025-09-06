WP: Эксперты оценили политику Трампа как угрозу экономике США

В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.2 комментария
Эксперты WP заявили о риске рецессии в экономике США из-за Трампа
Американская экономика рискует столкнуться со спадом из-за торговых и иммиграционных инициатив Дональда Трампа, отмечается высокая инфляция и слабый рост занятости.
Торговая и иммиграционная политика администрации Дональда Трампа может привести экономику США к спаду, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Эксперты опасаются, что рецессия может наступить еще до того, как реализуются обещания Трампа о «золотом веке» для Америки.
Издание отмечает, что инфляция в июле достигла 2,7% в годовом выражении, а в августе появилось только 22 тыс. новых рабочих мест. По словам бывшего советника Барака Обамы Джейсона Фурмана, если не брать в расчет рецессии, это самые слабые показатели найма относительно размера экономики США за последние шесть десятилетий.
The Washington Post подчеркивает, что часть инвесторов с Уолл-стрит ожидает наступления рецессии. Экономист Renaissance Macro Research Нил Датт оценивает вероятность спада в американской экономике более чем в 50%. В то же время, как отмечает газета, официальные представители администрации США категорически отвергают возможность наступления рецессии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп признался в Truth Social в своем главном страхе в случае отмены его пошлин судами – он опасается, что США станут страной третьего мира.